Agata Duda apeluje do Trzaskowskich: Z szacunkiem przyjmijmy wybór rodaków. Głosujmy za, a nie przeciw

– Dzisiaj zwracam się do was nie jako prezydentowa, ale żona Andrzeja. Chciałabym państwu z całego serca podziękować za to niezwykłe wsparcie, które państwo dają mojemu mężowi. Dziękuję za każdy uśmiech, za dobre słowo, za każde uściśniecie dłoni. Nawet nie wiedzą państwo, jak to jest dla niego ważne – mówiła Agata Kornhauser-Duda na spotkaniu z wyborcami Andrzeja Dudy w Rzeszowie. – On dzięki państwu ma tyle siły, żeby tę kampanię prowadzić, żeby ja dokończyć i miejmy nadzieję zwyciężyć – dodała.

Pierwsza dama przyznała, że kampania była bardzo trudna i bardzo brutalna. – Mówi się, że kampania rządzi się swoimi prawami. Tak pewnie jest. Sztaby prześcigają się w różnego rodzaju również kalumniach, kłamstwach. Być może tak rzeczywiście jest. Ja na to nie daję zgody. Nigdy tego nie zrozumiem – mówiła Agata Kornhauser-Duda – Mam marzenie, żebyśmy się wreszcie zaczęli traktować z szacunkiem. To jest najważniejsze – podkreśliła.

– Każdy z nas ma jakieś poglądy. Są to oczywiście różne poglądy, ale czy nie możemy różnić się pięknie? Możemy. Możemy otaczać się serdecznością i życzliwością. Świat jest naprawdę piękny. Traktujmy się z szacunkiem – wezwała pierwsza dama.

Apel do Trzaskowskich

– Mam również taki apel do pana Rafała i pani Małgorzaty. Niezależnie od tego, co nam przyszłość przyniesie i co stanie się w niedzielę, proponuję, byśmy z szacunkiem przyjęli wybór naszych rodaków. Niech zdecyduje większość. Zagłosujmy za, a nie przeciw. Niech wygra Polska, bo Polska jest najważniejsza – wezwała Agata Duda zwracając się do wyborczego kontrkandydata swojego męża. – Można nie zgadzać się politycznie z moim mężem, ale jedno jest pewne. To jest najbardziej uczciwy człowiek jakiego znam. To jest człowiek dobry, który kocha ludzi i kocha swój kraj – dodała na koniec.

