Kampania prezydencka na finiszu. MEMY to najlepsze podsumowanie

W niedzielę 28 czerwca Polacy głosowali w pierwszej turze wyborów prezydenckich. We wtorek rano poznaliśmy pełne oficjalne wyniki głosowania ze stu procent obwodowych komisji wyborczych. Na pierwszym miejscu uplasował się Andrzej Duda, który zdobył 43,50 procent głosów. Drugie miejsce zajmuje Rafał Trzaskowski z rezultatem 30,46 procent. To właśnie ci dwaj politycy zmierzą się w drugiej turze, która zostanie przeprowadzona w najbliższą niedzielę – 12 lipca.

Lokale wyborcze będą otwarte od 7.00 do 21.00. Po ich zamknięciu poznamy pierwszy sondaż exit poll. Zapraszamy do śledzenia wieczoru wyborczego we Wprost.pl.

Jak oddać ważny głos?

Każdy wyborca otrzyma kartę do głosowania. Autentyczność karty będą potwierdzały: wydruk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej oraz odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej. Na karcie będą nazwiska dwóch kandydatów oraz informacja, jak oddać głos. Obowiązuje prosta zasada: stawiamy jeden znak X w jednej kratce wyłącznie przy nazwisku jednego kandydata, na którego chcemy zagłosować.

