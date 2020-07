Duda: Nie będę nakłaniał sztabu do protestów wyborczych. Werdykt rodaków przyjmę z pokorą

– Cieszę się, że dzisiaj małżonka mnie wsparła, bo to było ważne dla mnie. Chciałem, żebyśmy na końcu kampanii stanęli razem. Cieszę się, że obie moje panie były dzisiaj ze mną – stwierdził Andrzej Duda na antenie Polsat News. Dziś w Rzeszowie urzędujący prezydent wystąpił na wiecu wyborczym u boku żony i córki.

Duda zapowiedział że uszanuje wybór Polaków w wyborach, jakikolwiek by on nie był. – Przede wszystkim uważam i zawsze tak uważałem, że to decydują moi rodacy. I dla mnie werdykt rodaków ma charakter ostateczny. Jeżeli Polacy podejmą decyzję, ja tę decyzję zawsze uszanuje – zapowiedział prezydent. – Walczę oczywiście o zwycięstwo i głęboko wierzę w to, że wygram, że będę mógł kontynuować swoje dzieło prezydenckie – dodał.

„Druga kadencja to zawsze inna prezydentura”

Prezydent powtórzył też swoje słowa z dzisiejszego wiecu, w których mówił, ze druga kadencja będzie się różniła od pierwszej. – Druga kadencja to zawsze jest inna prezydentura. Przede wszystkim jest wielkie doświadczenie. Poza tym ma tę specyfikę, że odpowiedzialność ponosi się już wyłącznie przed Bogiem, narodem i historią – dodał.

Prezydent nawiązał także do słów swojej żony. – Ważne, żeby zawsze mieć wzajemny szacunek. Zawsze to powtarzałem. Cieszę się bardzo, że Agata dzisiaj to powiedziała. Szacunek, szacunek i jeszcze raz szacunek. Tego szacunku czasem brakuje w naszej polityce i to jest smutne – ocenił.