Andrzej Duda: Chcę kontynuować budowę Polski, gdzie pod biało-czerwoną flagą jest miejsce dla każdego

– Te wybory decydują o przyszłości nie tylko naszej, ale naszych dzieci – mówił w Zamościu na zakończenie kampanii wyborczej Andrzej Duda. Urzędujący prezydent zaapelował do zwolenników, by poszli do wyborów.

Wiec w Zamościu rozpoczął się od wystąpienia Piotra Dudy, przewodniczącego Solidarności. Związkowiec apelował, by w najbliższych wyborach oddać głos na Andrzeja Dudę, który – w jego ocenie – „spełnia postulaty pracownicze” . – Nie podcinajcie gałęzi, na której siedzicie. Idźcie, zagłosujcie dla swojego lepszego jutra, dla lepszego jutra zakładu pracy, w którym pracujecie, swojej okolicy – mówił Piotr Duda. – To była długa kampania. Dziękuję za obecność. Czeka nas druga tura wyborów. Namawiajcie wszystkich, żeby szli na wybory. Nie słuchajcie tych, którzy mówili, że jak w pierwszej turze głosowało się na Andrzeja Dudę, to w drugiej nie trzeba już iść. Idźcie, głosujcie. Nie słuchajcie fałszerzy – mówił prezydent. Duda: Pod biało-czerwoną flagą jest miejsce dla każdego Andrzej Duda podsumował ostatnie pięć lat, mówiąc o tym, że oznaczały sprawiedliwy podział dóbr. – To się zmieniło. Ja chcę to kontynuować. Chcę, żeby w Polsce dobra były sprawiedliwie dzielone. Żeby była godna, dobrze opłacana praca. Chcę kontynuować politykę budowania Polski, gdzie pod biało-czerwoną flagą jest miejsce dla każdego, a łączy nas wzajemny szacunek – mówił. – Te wybory decydują o przyszłości nie tylko naszej, ale naszych dzieci. Przyszłych pokoleń, którym Polskę przekażemy. Chcę, by przyszłe pokolenia mogły żyć w Polsce silnej, bezpiecznej i sprawiedliwej – mówił Duda. – Proszę, abyście oddali głos za Polską opartą o dwa filary: wartości i rodzinę oraz nowoczesnych technologiach i rozwoju - zaznaczył. Dodał, że droga rozwoju wymaga dobrej współpracy rządu i prezydenta.