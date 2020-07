Prawie 150 tysięcy więcej wyborców za granicą. PKW podała statystyki przed II turą

– Liczba wyborców wynosi 29 937 795 osób, w tym 519 431 osób za granicą. W porównaniu do pierwszej tury, jeżeli chodzi o zagranicę, to ten przyrost wynosi blisko prawie 150 tys. osób – powiedział Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. – Jeżeli chodzi o liczbę wysłanych pakietów wyborczych, to przy ponownym głosowaniu wysłano 673 939 pakietów, w tym 479 584 pakiety za granicą, czyli też przyrost blisko 140 tys. pakietów, oczywiście tylko za granicą – dodał.

Sylwester Marciniak na konferencji prasowej zorganizowanej w piątek po godz. 17.00 przekazał także, że sporządzono 21 535 aktów pełnomocnictwa, czyli o 5 tys. więcej w porównaniu do pierwszej tury. Wydano 478 093 zaświadczenia o prawie do głosowania, w pierwszej turze – 210 tys. – I wreszcie ostatnia liczba dotycząca dopisania się do spisu wyborców. W tej chwili dopisało się do spisu 645 212 osób. Dla przypomnienia w pierwszej turze 447 tys., czyli też przyrost blisko 200 tys. – powiedział przewodniczący PKW.

Wybory prezydenckie 2020. W jaki sposób oddać poprawnie głos?

Na konferencji prasowej głos zabrała także Magdalena Pietrzak. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego instruowała, w jaki sposób poprawnie zagłosować. Należy postawić znak „x" w okienku przy nazwisku jednego kandydata. Pietrzak przypomniała także, że do lokalu wyborczego należy zabrać dokument ze zdjęciem, który potwierdzi tożsamość. Trzeba stosować się również do nałożonego reżimu sanitarnego wprowadzonego w odpowiedzi na pandemię koronawirusa – należy zasłaniać nos i usta oraz zachowywać odstęp minimum 2 metrów od innych. Na prośbę członków komisji, wyborca jest zobowiązany do zdjęcia maski ochronnej w celu potwierdzenia tożsamości.