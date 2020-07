Wybory prezydenckie 2020. W jakich godzinach można głosować?

Dwa tygodnie temu, w niedzielę 28 czerwca, odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Ponieważ żaden ze startujących kandydatów nie uzyskał ponad połowy oddanych ważnie głosów, konieczne było zarządzenie drugiej tury. Zmierzą się w niej Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Dzisiaj, w niedzielę 12 lipca, lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7.00-21.00. Po ich zamknięciu poznamy pierwszy sondaż exit poll.

Czy można oddać ważny głos po godz. 21.00?

Ponieważ wybory odbywają się w cieniu pandemii koronawirusa, należy stosować się do wprowadzonych w odpowiedzi na zagrożenie epidemiologiczne środków ostrożności. Ze względu na konieczność przestrzegania zasad sanitarnych, w wielu miejscach przed lokalami mogą tworzyć się kolejki. Czy w związku z tym godziny pracy lokali wyborczych mogą zostać wydłużone?

– Ta sytuacja powtarza się od wyborów samorządowych, kiedy wzrosła frekwencja. Zawsze przyjmowaliśmy, że te osoby, które trafiły do lokalu, czy nawet stoją przed lokalem w kolejce do godz. 21.00, mają prawo oddać głos. To nie jest podstawa do przedłużenia ciszy wyborczej. Każdy wyborca będzie miał możliwość oddania głosu. Tu nie zmieniamy w żadnym wypadku zasad – powiedział Sylwester Marciniak na zorganizowanej w piątek konferencji prasowej.

Przed pierwszą turą wyborów PKW poinformowało, że przed zamknięciem lokali wyborczych, członek komisji stanie na samym końcu kolejki, tak aby umożliwić każdemu, kto pojawił się w placówce wyborczej przed godz. 21.00, oddanie głosu. W takim wypadku godziny głosowania mogą zostać wydłużone.