Święto demokracji w cieniu pandemii. O czym należy pamiętać?

Zasady dotyczące głosowania w wyborach prezydenckich określają wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Można w nich przeczytać, że w lokalach będzie mogła przebywać określona liczba osób. Limit to nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych). Każdy lokal powinien być wietrzony w rekomendowanych przez ministerstwo zdrowia odstępach czasu.

Inne zasady

Konieczne jest zakrycie nosa i ust przed udaniem się do lokalu wyborczego. Można użyć maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części. Osoby, które z powodu stanu zdrowia nie mogą zakrywać nosa i ust, nie muszą tego robić. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane

Przed wejściem do lokalu powinno się skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk (w każdym lokalu znajdzie się taki płyn). Jeżeli nie zamierzamy tego zrobić, powinniśmy założyć rękawiczki jednorazowe.

(w każdym lokalu znajdzie się taki płyn). Na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej należy odsłonić twarz, by można było zidentyfikować wyborcę.



Co z długopisami?

Ministerstwo zdrowia rekomenduje zapewnienie środka do dezynfekcji, którego będzie można użyć do zdezynfekowania długopisu. Nie ma jednak konieczności korzystania z długopisu zapewnionego przez komisję. Można przyjść do lokalu z własnym długopisem.

Wybory prezydenckie 2020

W niedzielę 12 lipca w Polsce odbywa się druga tura wyborów prezydenckich. To właśnie dziś Polacy przy urnach wyborczych zdecydują, który z kandydatów będzie przez kolejne pięć lat prezydentem Polski. – Chciałbym przypomnieć, że ustawa szczególna o powszechnym głosowaniu w 2020 roku wskazuje, że PKW czeka 48 godzin na protokoły z zagranicy, a nie 24 godziny jak przewiduje zwykle Kodeks wyborczy. Maksymalnie ta godzina niestety jest dosyć odległa, czyli do wtorku, biorąc pod uwagę jeszcze czas, do 23.00 – powiedział Sylwester Marciniak, wskazując termin, kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów.

