Z dzieckiem do 3 lat bez kolejki na wybory. Ile osób? Szef PKW: Trzeba zachować zdrowy rozsądek

W niedzielę 12 lipca druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Na antenie TVP Info przewodniczący PKW Sylwester Marciniak zapewniał, że wybory będą przeprowadzone w sposób bezpieczny, a komisje zostały zobligowane do przestrzegania szeregu zasad. Te obowiązują również głosujących.

– Bezpieczne dlatego, że ten rygor, który został wprowadzony z uwagi na pandemię występującą na całym świecie – przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszą turę – okazał się skuteczny i zarówno wyborcy, jak i członkowie komisji wyborczych zachowali się odpowiedzialnie, używali maseczek, środków odkażających, także mam nadzieję, że jutro będzie identyczna sytuacja i nie będzie żadnych ujemnych skutków – powiedział Sylwester Marciniak.

Przypomniał, że wyborcy powinni pamiętać, by na głosowanie koniecznie zabrać ze sobą dowód osobisty i maseczkę, warto też przynieść własny długopis lub pióro.

Marciniak był również gościem Polsat News, gdzie także zapewniał o bezpieczeństwie wyborów i apelował do wyborców, by pamiętali o zachowaniu środków ostrożności.

SMS-y od RCB

W sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y, w których przypomniało, że osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży i osoby niepełnosprawne będą mogły głosować bez kolejki. Marciniak w Polsat News był pytany, czy jego zdaniem taka forma komunikacji z wyborcami jest uzasadniona.

– To zawsze jest kwestia problemu dotarcia do osób zainteresowanych. Nie każdy czyta Dziennik Ustaw, nie każdy dociera do komunikatów na stronie internetowej PKW. (...) Jest to informacja dla osób słabszych. Jako społeczeństwo, jako państwo, jesteśmy zobowiązani dbać o osoby słabsze i informować chociażby o tej możliwości skorzystania z prawa do głosowania bez kolejki – ocenił.

Zwrócił uwagę, że część wyborców obawia się pójścia do lokalu wyborczego z powodu pandemii koronawirusa. – Taka informacja świadczy (...), że wybory są bezpieczne, że można pójść śmiało do lokalu i oddać głos – powiedział.

Ile osób może wejść z dzieckiem?

Prawo głosowania bez kolejki w niedzielę będą miały również osoby z dzieckiem do 3 lat. Marciniak pytany, ile osób towarzyszących takiemu dziecku może wejść do lokalu wyborczego bez kolejki, podkreślił, że w tej kwestii „trzeba zachować zdrowy rozsądek” . – Jedna osoba, która się opiekuje tym dzieckiem, powinna mieć możliwość wejścia bez kolejki – powiedział.

Lokale wyborcze w niedzielę będą czynne od godz. 7 rano do godz. 21.