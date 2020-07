Wybory prezydenckie 2020. Czy w lokalu wyborczym trzeba mieć maseczkę?

W niedzielę 12 lipca druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Czy w trakcie głosowania obowiązkowe jest założenie maseczki? Resort zdrowia wyjaśnia, że można użyć maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części. Osoby, które z powodu stanu zdrowia nie mogą zakrywać nosa i ust, nie muszą tego robić. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane. „Rekomenduje się natomiast zachowanie wówczas jak największej odległości od innych osób przebywających w lokalu wyborczym, nie mniejszej niż 2 m” – czytamy w wytycznych. Na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej należy odsłonić twarz, by można było zidentyfikować wyborcę.

Dezynfekcja rąk albo rękawiczki

Należy pamiętać także o konieczności zdezynfekowania rąk bądź użycia rękawiczek jednorazowych. Płyny do dezynfekcji rąk będą ustawione w widocznym miejscu przy wejściu. Komisja może wyznaczyć osobę, która będzie stała przy wejściu i zalecała każdemu wyborcy możliwość skorzystania z dezynfekcji.

Jeżeli nie zamierzamy korzystać z płynu do dezynfekcji, musimy mieć przy sobie rękawiczki jednorazowe. Należy je założyć przed wejściem do lokalu wyborczego, a po wyjściu zdjąć je i wyrzucić do kosza na śmieci postawionego przed lokalem wyborczym.

W lokalu należy zachowywać 2-metrową odległość od innych osób.

Co z długopisami?

Ministerstwo zdrowia rekomenduje zapewnienie środka do dezynfekcji, którego będzie można użyć do zdezynfekowania długopisu. Nie ma jednak konieczności korzystania z długopisu zapewnionego przez komisję. Można przyjść do lokalu z własnym długopisem.

Limit osób w lokalu

W lokalach będzie mogła przebywać określona liczba osób. Limit to nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych). Informacja o tym, ile osób może znajdować się w danym lokalu, powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu bądź przekazana w inny sposób. Każdy lokal powinien być wietrzony w rekomendowanych przez ministerstwo zdrowia odstępach czasu.

Kto ma pierwszeństwo?

W porównaniu do pierwszej tury wyborów, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadzona została ważna nowość. Zgodnie z nowymi przepisami w lokalu wyborczym w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 lat oraz osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub te, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.