NA ŻYWO: Wybory 2020. Polacy wybierają prezydenta

8:14 Państwowa Komisja Wyborcza zaplanowała na niedzielę 12 lipca cztery konferencje. Pierwsza rozpocznie się o godz. 10. PKW poinformuje o rozpoczęciu i przebiegu głosowania. Następnie konferencje zostały zaplanowane na 13.30, 18.30 i 22.00. 8:01 W jaki sposób wygląda głosowanie na prezydenta Polski w innych krajach? Przykład z Wiednia.



twitter.com 7:48 Internauci na bieżąco w mediach społecznościowych relacjonują, jak długo czekają, aby oddać głos w wyborach. Kolejki tworzą się także w Warszawie.



twitter.com 7:34 Przypominamy, w jaki sposób poprawnie oddać głos w drugiej turze wyborów prezydenckich.



Wybory prezydenckie 2020. Jak poprawnie oddać głos? 7:23 Kolejki przed lokalami wyborczymi zaczęły się tworzyć już przed godz. 7.00.



twitter.com 7:09 O północy z piątku na sobotę rozpoczęła się cisza wyborcza. Państwowa Komisja Wyborcza informuje, gdzie zgłaszać przypadki jej naruszenia.



twitter.com 7:00 Punktualnie o 7.00 powinny zostać otwarte lokale wyborcze. Do której można głosować? Czy można oddać ważny głos po 21.00?



Wybory prezydenckie 2020. W jakich godzinach można głosować? 6:53 W sobotę do godz. 19.00 w całym kraju doszło do ok. 150 incydentów łamania ciszy wyborczej. Większość z nich dotyczyła zrywania plakatów, a także zamieszczania na nich obraźliwych haseł. Najnowsze informacje o tym, w jaki sposób przebiega głosowanie przekaże przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. 6:47 W niedzielę 12 lipca zdecydujemy przy urnach wyborczych, kto zostanie prezydentem Polski na kolejną kadencję. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo we Wprost.pl.

Wybory prezydenckie 2020 - godziny otwarcia lokali wyborczych

Dwa tygodnie temu, w niedzielę 28 czerwca, odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Ponieważ żaden ze startujących kandydatów nie uzyskał ponad połowy oddanych ważnie głosów, konieczne było zarządzenie drugiej tury. Zmierzą się w niej Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Dzisiaj, w niedzielę 12 lipca, lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7.00-21.00. Po ich zamknięciu poznamy pierwszy sondaż exit poll.