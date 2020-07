Polska lekarka porusza się na wózku. Pokonała tysiąc kilometrów, by zagłosować

Wpis, który doczekał się 9,2 tys. reakcji i ponad 1,5 tys. udostępnień, pojawił się na facebookowym profilu Krótka historia jednego zdjęcia. „Lipiec 2020, Delhi, polskie wybory prezydenckie w Indiach, Helena Pyz oddaje głos w ambasadzie RP. Ze względu na brak możliwości głosowania korespondencyjnego »doktor Helena« pokonała samolotem prawie tysiąc kilometrów, tylko po to, aby wziąć udział w wyborach, po czym jak najszybciej wraca do siebie – do Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya” – czytamy w opisie do zdjęcia.

Kim jest Helena Pyz?

Pyz porusza się na wózku inwalidzkim, ponieważ w dzieciństwie przeszła chorobę Heinego-Medina. Po tym jak w 1986 roku dowiedziała się o chorobie ks. Adama Wiśniewskiego opiekującego się chorymi w Indiach, postanowiła pojechać na misje do Indii. Związała się ze wspomnianym ośrodkiem Jeevodaya, gdzie działa na rzecz ubogich oraz osób dotkniętych trądem. Internauci również mogą pomagać polskiej misjonarce, „adoptując” jedno z dzieci znajdujących się pod jej opieką.

