Podsiadło, Szyc i Wojewódzki. Gwiazdy wzięły udział w głosowaniu

Przypomnijmy, głosowanie trwa od godz. 7 do 21, kiedy to poznamy pierwsze, sondażowe wyniki. Pierwsze informacje odnoście frekwencji pojawiły się o godz. 13:30, kiedy to Państwowa Komisja Wyborcza zorganizowała konferencję prasową. – PKW ma dobre wiadomości. Przedstawimy komunikat z 12 lipca 2020 roku o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 12.00 – powiedział Sylwester Marciniak. PKW na podstawie danych otrzymanych od 100 proc. komisji wyborczych poinformowała, że w wyborach prezydenta według stanu na godz 12.00 liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 29 147 064 osoby. Wydano karty do głosowania 7 209 052 osobom uprawnionym, co stanowi 24,73 proc. Blisko sto tysięcy więcej wyborców zagłosowało do godz. 12.00 w drugiej turze wyborów, niż do południa w pierwszej turze wyborów.

Wybory prezydenckie 2020. Pierwsze dane o frekwencji

Najwyższa frekwencja do godziny 12.00 była w województwach: mazowieckim (26,92 proc.), małopolskim (26,53 proc.) oraz podlaskim (26,37 proc.). Najniższa frekwencja została do południa odnotowana w województwach: opolskim (21,60 proc.), lubuskim (22,71 proc.), wielkopolskim (23,36 proc.). Najwyższa frekwencja w wybranych miastach: Warszawa (28,72 proc.), Zielona Góra (28,17 proc.), Toruń (28,01 proc.), a najniższa frekwencja została odnotowana w: Gdańsku (21,37 proc.), Rzeszowie (23,95 proc.) i Gorzowie (26,1 proc.).

