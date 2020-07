Wybory 2020. Frekwencja wyborcza na godzinę 17. Te trzy województwa są na czele

Jak poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, do godziny 17 wydano 15 295 512 kart do głosowania spośród 29 359 152 uprawnionych w Polsce osób. Oznacza to, że frekwencja wyniosła 52,1 procent.

Najwyższą frekwencję zanotowano w województwach:

mazowieckim – 55,55 proc.

małopolskim – 54,58 proc.

łódzkim – 52,96 proc.

Najniższą frekwencję zanotowano z kolei w województwach:

opolskim - 46,20 proc.

warmińsko-mazurskim - 48,65 proc.

lubuskim - 49,91 proc.

Wiadomo, które miasta mogą poszczycić się największą frekwencją. Pierwsze miejsce pod tym względem zajmuje Warszawa (57,99 proc.), drugie Zielona Góra (57,24), a trzecia Poznań (55,80). Najniższa frekwencja wystąpiła z kolei w Gdańsku (50,98 proc.), Katowicach (51,71) oraz Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi (w obu miastach to 51,91 proc.).

W stosunku do liczby uprawnionych największa frekwencję odnotowano w gminie Klwów, w powiecie przysuskim w woj. mazowieckim – frekwencja wyniosła 81,52 procent.

Głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich potrwa do godziny 21.

