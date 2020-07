Wyniki wyborów, sondaż exit poll, komentarze ze sztabów. Duda czy Trzaskowski? Relacja na żywo

21:18 Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego na godz. 23 Rafała Trzaskowskiego wraz z żoną, by "podać sobie rękę i zakończyć spór" 21:17 A to sztab Andrzeja Dudy od kulis.



twitter.com 21:16 Tak wygląda atmosfera w Parku Fontann w Warszawie, gdzie swój wieczór wyborczy ma Rafał Trzaskowski.



twitter.com 21:15 - Polki i Polacy stworzyli nadzieję na Polskę otwartą, tolerancyjną, gdzie najważniejsza jest odwaga i zdrowy rozsądek - mówi Rafał Trzaskowski. - Już wygraliśmy, niezależenie od tego, jaki będzie ostateczny wynik - dodał. 21:12 - Dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie. W polityce powinni być przeciwnicy, ale nie powinno być wrogów. Niezależnie od tego, co się stanie, zawsze będę wyciągać rękę do współpracy - mówi Rafał Trzaskowski. 21:06 - Z godziny na godzinę nasz rezultat będzie coraz lepszy. Wygramy! - mówi Rafał Trzaskowski. 21:05 - Dziękuję, że wskazaliście mi podczas spotkań obszary, którymi jeszcze trzeba się zająć. Będę nadal spotykał się z Państwem - nic się w tym zakresie nie zmieni - mówi Andrzej Duda. 21:04 - Dziękuję za wszystkie głosy. I te pozytywne i te, które krytycznie oceniały prowadzoną przeze mnie politykę - mówi Andrzej Duda. Zapowiada wizyty we "wszystkich zakątkach Polski" i dyskusje. 21:02 - Niech żyje Polska - tak osoby zebrane w sztabie Andrzeja Dudy zareagowały na sondażowe wyniki wyborów. Prezydent mówi o wysokiej frekwencji. 21:01 Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez pracownię IPSOS dla TVN, TVP i Polsatu wyniki prezentują się następująco:



Andrzeja Duda – 50,4 proc.

Rafał Trzaskowski – 49,6 proc.



Frekwencja wyniosła 68,9 proc.



Tak mała różnica między kandydatami nie daje rozstrzygnięcia, bowiem mieści się ona w granicach błędu statycznego. 20:47 Po godzinie 21 poznamy wyniki sondażu exit poll. Na czym polega to badanie?



Sondaż exit poll. Na czym polega i czy jest wiarygodny? 20:45 Przed nami ostatnie minuty głosowania. Już wkrótce poznamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. 20:40 Przez cały dzień relacjonowaliśmy dla Państwa dzisiejsze głosowanie. Zapis najważniejszych wydarzeń można znaleźć w podsumowaniu.



NA ŻYWO: Wybory 2020. Polacy wybierają prezydenta

W niedzielę 12 lipca Polacy wybierali, czy prezydentem Polski przez kolejną 5-letnią kadencję będzie Andrzej Duda, czy też zastąpi go Rafał Trzaskowski. Lokale wyborcze otwarte były w godzinach 7-21. Ze względu na pandemię koronawirusa możliwe było głosowanie korespondencyjne. Do godz. 17 frekwencja wyniosła 52,1 procent.

Najwyższą frekwencję zanotowano w województwach:

mazowieckim – 55,55 proc.

małopolskim – 54,58 proc.

łódzkim – 52,96 proc.

Najniższą frekwencję zanotowano z kolei w województwach:

opolskim - 46,20 proc.

warmińsko-mazurskim - 48,65 proc.

lubuskim - 49,91 proc.

Sondaż exit poll

W niedzielę po godz. 21 udostępnione zostaną wyniki badania exit poll przeprowadzonego przez pracownię IPSOS na zlecenie stacji telewizyjnych. O to, na kogo oddali swój głos, respondenci pytani są tuż po wyjściu z lokalu wyborczego. W niedzielę wieczorem bądź w poniedziałek nad ranem można spodziewać się publikacji sondaży late poll, realizowanych po zakończeniu badania.

Kiedy poznamy oficjalne wyniki wyborów?

Po godzinie 22 w niedzielę zaplanowana jest konferencja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca zakończenia głosowania. Według planu udostępnionego przez PKW, pierwsza konferencja dotycząca nieoficjalnych cząstkowych wyników głosowania ma odbyć się w poniedziałek 13 lipca o godzinie 10. Kolejne cząstkowe wyniki głosowania będą podawane w godzinach: 13.30, 18.30 i 22.00. PKW zastrzega, że w razie potrzeb możliwe jest organizowanie dodatkowych konferencji.

Praktyka poprzedniej tury pokazuje jednak, że PKW może podać pierwsze wyniki (ostatnim razem były to dane z ponad 80 proc. komisji) w poniedziałek z samego rana.

Sylwester Marciniak o wynikach

O tym, jak długo Polacy będą musieli czekać na oficjalne wyniki wyborów prezydenckich, mówił w niedzielę 12 lipca przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

– Nie sądzę, żeby dziś doszło do ogłoszenia wyników głosowania dlatego że po zamknięciu lokali wyborczych dopiero rozpocznie się wielka, ciężka, odpowiedzialna praca członków obwodowych komisji wyborczych. Tych kart, zwłaszcza za granicą – pakietów wyborczych, jest bardzo dużo – wskazał Sylwester Marciniak w trakcie konferencji Państwowej Komisji Wyborczej o godzinie 18:30 w niedzielę.

Zaznaczył, że ma nadzieję, że po pierwszej turze w niektórych komisjach poza granicami kraju dojdzie do usprawnienia liczenia głosów. Dodał jednak, że najważniejsze jest sprawne i uczciwe sporządzenie protokołów, a następnie wysłanie ich do Państwowej Komisji Wyborczej.

Dopytywany, czy jeszcze dziś można się spodziewać konferencji PKW z ogłoszeniem cząstkowych wyników wyborów, Marciniak przypomniał, że na godzinę 22 w niedzielę zaplanowano konferencję z podsumowaniem głosowania. – Planujemy jutro o godzinie 10 kolejną konferencję. Jak spłyną dane, to na pewno podzielimy się z państwem wynikami – dodał Marciniak.