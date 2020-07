Wyniki wyborów prezydenckich. Jaki wynik uzyskał Rafał Trzaskowski?

Lokale wyborcze w Polsce zostały otwarte o godz. 7 w niedzielę, a obywatele mieli możliwość głosowania do godz. 21. Tuż po zamknięciu lokali poznaliśmy wyniki sondażu exit poll. Wynika z niego, że Rafał Trzaskowski uzyskał 49,6 głosów. Przypomnijmy, kandydat Koalicji Obywatelskiej podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich otrzymał poparcie 30,46 proc. osób biorących udział w badaniu.

Wybory prezydenckie 2020. Najnowsze dane o frekwencji

Dane z godz. 17 zostały zebrane ze wszystkich lokali wyborczych, co na początku konferencji przekazał przewodniczący PKW, Sylwester Marciniak. Przypomniał przy okazji, że o tej samej porze podczas pierwszej turze frekwencja wynosiła 47,89 pro., czyli o kilka punktów procentowych mniej niż dzisiaj. Jeśli chodzi o województwa, to najwyższą frekwencję odnotowano na Mazowszu – 55,55 proc. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajęło województwo małopolskie – 54,58 proc., a trzecie łódzkie – 52,96 proc.

PKW poinformowała również o najniższych wynikach dotyczących frekwencji. Najmniejsze zainteresowanie drugą turą wyborów odnotowano w województwie opolskim. Tam frekwencja wyniosła 46,20 proc. Nieco lepiej było w woj. warmińsko-mazurskim (48,65 proc.) oraz lubuskim (49,91 proc.). Co ciekawe, największą frekwencję odnotowano w gminie Klwów w powiecie przysuskim na Mazowszu. Tam do urn poszło 81,52 proc. uprawnionych do głosowania.

Wiadomo, które miasta mogą poszczycić się największą frekwencją. Pierwsze miejsce pod tym względem zajmuje Warszawa (57,99 proc.), drugie Zielona Góra (57,24), a trzecia Poznań (55,80). Najniższa frekwencja wystąpiła z kolei w Gdańsku (50,98 proc.), Katowicach (51,71) oraz Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi (w obu miastach to 51,91 proc.).

