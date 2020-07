Kto wygrał II turę wyborów? Opublikowano wyniki sondażu exit poll

W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzyli się ze sobą urzędujący prezydent Andrzej Duda oraz kandydat Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Tuż po godzinie 21 poznaliśmy pierwsze, sondażowe wyniki głosowania. Z sondażu exit poll wynika, że na Andrzeja Dudę głos oddało 50,4 proc. wyborców, natomiast Rafała Trzaskowskiego poparło 49,6 proc. głosujących. Oznacza to, że różnica między kandydatami jest mniejsza niż jeden punkt procentowy i na chwilę obecną nie można wskazać zwycięzcy wyborów prezydenckich - błąd statystyczny w badaniu wynosi bowiem plus minus 2 punkty procentowe.



Sondaż exit poll został przeprowadzony przez pracownię IPSOS na zlecenie telewizji TVP, TVN i Polsat.

Wybory 2020 - jaka była frekwencja?

Jak poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, do godziny 17 wydano 15 295 512 kart do głosowania spośród 29 359 152 uprawnionych w Polsce osób. Oznacza to, że frekwencja wyniosła 52,1 procent. Najwyższa frekwencja była w województwach: mazowieckim, małopolskim oraz łódzkim a najmniejsza w opolskim, warmińsko-mazurskim oraz lubuskim. Według sondażu exit poll do urn w II turze wyborów prezydenckich poszło X uprawnionych do głosowania.