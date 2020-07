Wyniki wyborów 2020. Trzaskowski: Strach zajrzał im w oczy

Z przeprowadzonego przez IPSOS dla TVN, TVP i Polsatu sondażu exit poll wynika, że na urzędującego prezydenta w drugiej turze wyborów zagłosowało 50,4 proc. respondentów. Rafał Trzaskowski traci do Andrzeja Dudy niespełna jeden procent głosów. Badanie daje prezydentowi Warszawy 49,6 proc. poparcia. Prognozowana frekwencja wyniosła 68,9 proc.

Sondażowe wyniki wyborów. Reakcja Trzaskowskiego

– Chciałem wam przede wszystkim podziękować: za dwa miliony zebranych głosów, za setki spotkań i za waszą energię – powiedział Rafał Trzaskowski, zwracając się do swoich wyborców. – Zacznę od tego, że chciałem podziękować mojej żonie Małgosi. Chciałem bardzo podziękować swoim dzieciom, całej swojej rodzinie – dodał. – Przede wszystkim chciałem podziękować wam, dlatego że bez was nie bylibyśmy tu gdzie jesteśmy – kontynuował polityk podczas wieczoru wyborczego.

Polityk startujący w wyborach z rekomendacją KO wymienił, jakie są pozytywne aspekty jego startu w wyborach prezydenckich. – Udało się po prostu rozmawiać o współczesnej Polsce i patrzeć w przyszłość – powiedział i dodał, że udało się również zacząć „myśleć o tym, jak rozwiązywać prawdziwe problemy". – To jest dopiero początek rozmowy – stwierdził Rafał Trzaskowski. – Jestem przekonany, że odmienimy Polskę, że jak raz się obudziliśmy, to nikt nas nie uśpi – dodał polityk.

Trzaskowski komentuje sondażowy wynik wyborów

– Jestem przekonany, że wynik będzie, dobry, pozytywny i że zwyciężymy – powiedział prezydent Warszawy. – Cokolwiek się stanie będziemy dalej walczyć o wolne sądy, w obronie konstytucji, w obronie praw kobiet. Będziemy zawsze stać przy słabszych, przy tych, na których leje się nienawiść z mediów tzw. publicznych. Zawsze będziemy przy nich stać, będziemy ich bronić – kontynuował emocjonalnie Rafał Trzaskowski.

Polityk mówił także o swoich oponentach politycznych. – Oni byli tak pewni siebie, myśleli, że mają pełnię władzy i nagle się okazało, że strach zajrzał im w oczy. Dzisiaj trzeba to wykorzystać po to, żeby budować wspólnotę. Trzeba tchnąć tę nadzieję w serca wszystkich – również tych, którzy głosowali inaczej niż my – stwierdził. Trzaskowski podziękował także prezydentowi Dudzie i dodał, że „żałuje, że nie udało im się spotkać". – W polityce powinni być przeciwnicy, ale nie powinno być wrogów – powiedział Trzaskowski.