Andrzej Duda na wieczorze wyborczym: Cieszę się z mojego zwycięstwa

Wieczór wyborczy Andrzeja Dudy zorganizowano w Pułtusku, gdzie zgromadzili się sztabowcy i zwolennicy obecnego prezydenta. Tuż po ogłoszeniu wyników sondażu exit poll, w którym kandydat Zjednoczonej Prawicy uzyskał 50,4 proc. głosów, tłum zgromadzony pod sceną zaczął skandować „Andrzej Duda”. W odpowiedzi kandydat zaczął krzyczeć „Niech żyje Polska”. – Widzieliście tą wspaniałą frekwencję, prawie 70 proc. Dziękuję z całego serca. Jestem bardzo wzruszony – przyznał Duda.

„Cieszę się z mojego zwycięstwa”

Polityk starający się o reelekcję podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w drugiej turze, a szczególnie tym, którzy w dotarcie do lokalu wyborczego włożyli wiele trudu. – Ta frekwencja wystawia piękne świadectwo naszej demokracji – zaznaczył. – Gratuluję także Rafałowi Trzaskowskiemu jego wyniku, dziękuję również jego wyborcom, że oddali głosy. Brawo! – dodał.

Andrzej Duda podziękował nie tylko wyborcom, ale również „wszystkim tym, którzy wspierali go, przychodzili na spotkania, nie tylko w czasie kampanii, ale przez całe pięć lat prezydentury". – Widziałem się z moimi rodakami we wszystkich zakątkach Polski. Dziękuję, że mogłem was słuchać. Dziękuję za wszystkie głosy, także te krytyczne, że wskazaliście mi obszary, którymi trzeba było się zająć – kontynuował. Polityk podkreślił również, że nadal chce rozmawiać się ze swoimi rodakami. – Cieszę się z mojego zwycięstwa, na razie sondażowego – podkreślił. Kandydat Zjednoczonej Prawicy podziękował również żonie Agacie, córce Kindze, siostrom i rodzicom.

Osobne podziękowania popłynęły także w kierunku sztabu Andrzeja Dudy oraz polityków Zjednoczonej Prawicy. Prezydent podziękował m.in. Jarosławowi Kaczyńskiemu, Joachimowi Brudzińskiemu czy Adamowi Bielanowi. Dużo uwagi poświęcił również Beacie Szydło. Z jego słów wynika, że była premier podnosiła go na duchu i wspierała, by był w stanie „realizować wielkie zadanie, jakim było parcie do zwycięstwa oraz pokazanie, jak ważni są dla niego Polacy” . Polityk podziękował również Mateuszowi Morawieckiemu, który w trakcie kampanii ruszył w trasę, by spotykać się z Polakami.

Zaproszenie dla Rafała Trzaskowskiego

Prezydent zwrócił się również do swojego kontrkandydata. – Zapraszam do Pałacu Prezydenckiego Rafała Trzaskowskiego wraz z Małżonką dziś na 23:00, abyśmy podali sobie rękę i zakończyli spór – powiedział Andrzej Duda na wieczorze wyborczym w Pułtusku. Kandydat Zjednoczonej Prawicy zaapelował również do wszystkich swoich wyborców, by skontaktowali się ze znajomymi i sąsiadami głosującymi na jego kontrkandydata. – Zadzwońcie do nich i powiedzcie, że jesteśmy razem, jesteśmy przyjaciółmi – dodał.

