Wyniki wyborów 2020 – exit poll niczego nie rozstrzyga. Kiedy poznamy oficjalne wyniki?

Według sondażu exit poll przeprowadzonego przez pracownię IPSOS dla TVN, TVP i Polsatu wyniki prezentują się następująco:Andrzeja Duda – 50,4 proc., Rafał Trzaskowski – 49,6 proc. Tak mała różnica między kandydatami nie daje rozstrzygnięcia, bowiem mieści się ona w granicach błędu statycznego. Z ogłoszeniem zwycięstwa jednego bądź drugiego kandydata trzeba więc poczekać do ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów.

Kiedy oficjalne wyniki?

Kiedy poznamy oficjalne wyniki głosowania? Na to pytanie odpowiadał w niedzielę przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. – Nie sądzę, żeby dziś doszło do ogłoszenia wyników głosowania dlatego że po zamknięciu lokali wyborczych dopiero rozpocznie się wielka, ciężka, odpowiedzialna praca członków obwodowych komisji wyborczych. Tych kart, zwłaszcza za granicą – pakietów wyborczych, jest bardzo dużo – wskazał Sylwester Marciniak w trakcie konferencji Państwowej Komisji Wyborczej o godzinie 18:30 w niedzielę.

Zaznaczył, że ma nadzieję, że po pierwszej turze w niektórych komisjach poza granicami kraju dojdzie do usprawnienia liczenia głosów. Dodał jednak, że najważniejsze jest sprawne i uczciwe sporządzenie protokołów, a następnie wysłanie ich do Państwowej Komisji Wyborczej.

Dopytywany, czy jeszcze dziś można się spodziewać konferencji PKW z ogłoszeniem cząstkowych wyników wyborów, Marciniak przypomniał, że na godzinę 22 w niedzielę zaplanowano konferencję z podsumowaniem głosowania. – Planujemy jutro o godzinie 10 kolejną konferencję. Jak spłyną dane, to na pewno podzielimy się z państwem wynikami – dodał Marciniak.

Konferencje PKW

Według planu udostępnionego przez PKW, pierwsza konferencja dotycząca nieoficjalnych cząstkowych wyników głosowania ma odbyć się w poniedziałek 13 lipca o godzinie 10. Kolejne cząstkowe wyniki głosowania będą podawane w godzinach: 13.30, 18.30 i 22.00. PKW zastrzega, że w razie potrzeb możliwe jest organizowanie dodatkowych konferencji.

Praktyka poprzedniej tury pokazuje jednak, że PKW może podać pierwsze wyniki (ostatnim razem były to dane z ponad 80 proc. komisji) w poniedziałek z samego rana.

Wyniki wyborów - wieczór wyborczy we Wprost.pl