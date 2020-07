Konferencja PKW: Nie będzie cząstkowych wyników wyborów prezydenckich

Tuż po godzinie 22 rozpoczęła się konferencja Państwowej Komisji Wyborczej podczas której poinformowano, że częściowe wyniki wyborów nie będą podawane. – Kolejna konferencja odbędzie się po podjęciu uchwały ws. wyniku wyborów. Wcześniej określone terminy na jutro na godz. 10 czy godz. 15 są nieaktualne – przekazał szef PKW Sylwester Marciniak. Tym samym cząstkowe wyniki wyborów nie będą podawane. – Być może jutro uda nam się podać ostateczne wyniki głosowania – zapowiedział szef PKW.

W trakcie konferencji poinformowano, że w niektórych miejscach nadal trwa głosowanie. – Mamy informację, że w Splicie w Chorwacji jest ogromna kolejka do zagłosowania w konsulacie. Głosowanie może tam potrwać jeszcze sześć godzin. Na końcu kolejki stoi pani konsul, nie ma obaw, wszyscy zagłosują – powiedziała szefowa KBW.

Wybory 2020 – frekwencja

Sylwester Marciniak podkreślił, że ostateczna frekwencja zostanie podana już po podliczeniu wszystkich głosów oddanych w II turze wyborów prezydenckich.

Wybory 2020 – incydenty i wykroczenia

Podczas głosowania 12 lipca odnotowano 451 przestępstw oraz wykroczeń – prawie połowa to uszkodzenia ogłoszeń oraz naruszenia ciszy wyborczej, a także wykroczenia związane z nadużyciem alkoholu. Około 15 w Łodzi jeden z członków komisji był pod wpływem alkoholu. Kiedy do lokalu przyjechała policja, nie zastano go. Także w Głogowie szef okręgowej komisji wyborczej informował, że jeden z członków komisji był pod wpływem alkoholu. Obie osoby zostały odwołane z funkcji członków komisji.

Wybory 2020 – wyniki exit poll

W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzyli się ze sobą urzędujący prezydent Andrzej Duda oraz kandydat Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Tuż po godzinie 21 poznaliśmy pierwsze, sondażowe wyniki głosowania. Z sondażu exit poll wynika, że na Andrzeja Dudę głos oddało 50,4 proc. wyborców, natomiast Rafała Trzaskowskiego poparło 49,6 proc. głosujących. Oznacza to, że różnica między kandydatami jest mniejsza niż jeden punkt procentowy i na chwilę obecną nie można wskazać zwycięzcy wyborów prezydenckich – błąd statystyczny w badaniu wynosi bowiem plus minus 2 punkty procentowe. Sondaż exit poll został przeprowadzony przez pracownię IPSOS na zlecenie telewizji TVP, TVN i Polsat.