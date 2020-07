Wyniki wyborów 2020. Katarzyna Lubnauer: Możemy się obudzić w innej Polsce. Polsce zmiany

– Ja to nazywam remisem ze wskazaniem. I my nie wiemy, na kogo wskażą wyborcy rano. My wiemy, jaki jest w tej chwili exit poll i to bez zagranicy – tak sondażowy wynik wyborów komentowała Katarzyna Lubnauer.

W badaniu IPSOS Andrzeja Duda zdobył 50,4 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski – 49,6 procent. Pracownia nie rozstrzyga na tej podstawie wyniku wyborów. – My możemy rano obudzić się w innej Polsce, Polsce zmiany, ponieważ może się okazać rano, że to Rafał Trzaskowski jest tym kandydatem, który wygrał wybory – skomentowała wyrównany wynik obu kandydatów Katarzyna Lubnauer. – W każdym razie możemy powiedzieć jedno – że Polska jest podzielona na pół. I te dwie połówki, jeśli nie zaczną ze sobą współpracować, będziemy zawsze słabsi – podsumowała. Dodała, że tylko Rafał Trzaskowski prowadził kampanię z ideą, że powinniśmy budować wspólnotę. – Andrzej Duda prowadził niestety bardzo konfrontacyjną kampanię, w której atakował dużo środowisk i trudno będzie mu kiedykolwiek zbudować zaufanie tych środowisk do niego – analizowała była przewodnicząca Nowoczesnej. Dodała, że urzędujący prezydent atakował całe środowiska wyborców. Katarzyna Lubnauer przyznała, że wymiana kandydata przez Koalicję Obywatelską była dobrym posunięciem. – Nie byłoby sukcesu Rafała Trzaskowskiego, gdyby nie Małgorzata Kidawa-Błońska. Ona „rozpoznała bojem” , jak PiS zamierza prowadzić tę kampanię, wykorzystywać media publiczne do atakowania innych kandydatów – zaznaczyła. Czytaj także:

Budka ocenił głosowanie za granicą. „Szef MSZ powinien podać się do dymisji”