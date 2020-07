„Wszystko jest możliwe, wszystko jest otwarte”. Schetyna komentuje wynik sondażu exit poll

– Jest bardzo mała różnica – powiedział Grzegorz Schetyna, komentując pierwsze sondażowe wyniki wyborów. – Wszystko jest możliwe, wszystko jest otwarte – dodał polityk Platformy Obywatelskiej. Z sondażu exit poll IPSOS dla TVN, TVP i Polsatu wynika, że na urzędującego prezydenta w drugiej turze wyborów zagłosowało 50,4 proc. respondentów. Rafał Trzaskowski traci do Andrzeja Dudy niespełna jeden procent głosów. Badanie daje prezydentowi Warszawy 49,6 proc. poparcia. Prognozowana frekwencja wyniosła 68,9 proc.

Wybory 2020. Schetyna ocenia wynik Trzaskowskiego

Grzegorz Schetyna został również zapytany, czy KO zrobiła wszystko, aby Rafał Trzaskowski zdobył jak najlepszy wynik w wyścigu o prezydenturę. – Dużo zrobiliśmy, bardzo dużo. Rafał Trzaskowski zrobił bardzo wiele. On rzeczywiście był obywatelskim kandydatem, niepartyjnym. To był wielki argument „za” i dlatego tak dobry wynik – stwierdził polityk.

– To na dłuższą rozmowę – w ten sposób odpowiedział Grzegorz Schetyna na pytanie o to, z czego wynika „tak duże poparcie dla rządzących”. – Na pewno z propagandy, z uruchomienia instytucji państwa w tych wyborach. Z tego wszystkiego, co robi PiS od pięciu lat. Nie chce mieć żadnego partnera, nie chce rozmawiać i robić polityki, tylko chce eliminować przeciwników politycznych – stwierdził polityk. Czy należy się spodziewać protestów wyborczych? – Zobaczymy jutro. Jutro będziemy się odnosić oficjalnie – zapowiedział Schetyna.