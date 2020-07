Michał Szczerba: Jestem przekonany, że Rafał Trzaskowski te wybory wygrał

Dziennikarze „Wprost” rozmawiali z Michałem Szczerbą po ogłoszeniu wyników sondażu exit poll, według którego Andrzej Duda uzyskał 50,4 proc., a Rafał Trzaskowski 49,6 proc. głosów. – Wiemy o tym, że w kurortach nadmorskich są cały czas kolejki przed lokalami wyborczymi, wiemy że ludzie ciągle głosują – mówił poseł PO po godz. 21. Polityk ocenił, że wspomniane osoby to wyborcy kandydata Koalicji Obywatelskiej. – To są dziesiątki tysięcy (wyborców – przyp.red) w całym kraju, którzy zdecydowali się w ostatniej chwili, którzy podjęli decyzję obywatelską. W związku z powyższym ten wynik na pewno ulegnie zmianie. Rafał Trzaskowski może być we wtorek prezydentem Polski, prezydentem elektem – dodał.

„Trzaskowski dokonał cudu”

Szczerba został zapytany o to, czy wybory prezydenckie są „wyborami być albo nie być dla PO”. – Nie, to są wybory być albo nie być dla Polski, dla Polaków. Tu chodzi o nasze wartości, o demokrację, wolność, wolne media, wolne sądy i wolne wybory w przyszłości. Jarosław Kaczyński już w tej chwili widzi, że połowa Polaków, mam nadzieję że ponad połowa Polaków odrzuca tę władzę – podkreślił. Zdaniem członka sztabu prezydenta Warszawy, kontrkandydatowi Andrzeja Dudy udało się „dokonać cudu”. – Połączył elektoraty Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza, a nawet Krzysztofa Bosaka czy Roberta Biedronia. Stoi na czele wielkiego obywatelskiego ruchu zmiany w naszym kraju. Myślę, że ta pierwsza zmiana przejdzie przez Pałac Prezydencki – wyjaśnił.

Odnosząc się do wysokiej frekwencji w trakcie drugiej tury wyborów Szczerba ocenił, że jest to wyraz „zmęczenia społeczeństwa rządami PiS-u”. – To pokazuje, że ta zmiana jest oczekiwana, że społeczeństwo ma dość tego wszystkiego, co obserwowaliśmy w ostatnim okresie. Ma dość tego, że ktoś ośmielił się zarabiać na pandemii, wykorzystywać pandemię w sposób komercyjny. Ci ludzie nie mają moralnego prawa, by rządzić w naszym kraju – mówił poseł o rządzących.

Członek sztabu Trzaskowskiego zaapelował także do zgłaszania wszystkich nieprawidłowości zauważanych w trakcie głosowania. Zachęcił, by informować o nich komisje wyborcze oraz policję, a także dzwonić na infolinię sztabu kandydata KO. Stwierdził również, że ostateczna różnica między kandydatami może wynieść nawet zaledwie kilkadziesiąt tysięcy głosów. – To pokazuje, jak ważny jest uczciwy, transparentny proces wyborczy. Jestem przekonany, że Rafał Trzaskowski te wybory wygrał – podsumował.

