Wybory 2020. Grabiec: Jeśli Trzaskowski nie wygra, podziały w Polsce będą się pogłębiać

– Czekamy na ostateczne wyniki. Te badania pokazują, że Polska jest podzielona na pół a zwolenników Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego jest podobna liczba. Polska musi być miejscem dla wszystkich – podkreślił rzecznik Platformy Obywatelskiej. Jan Grabiec pytany o to, czy kandydat PO byłby takim prezydentem, który łączyłby wszystkich obywateli odparł, że kwestia ta była mocno akcentowana w kampanii prezydenta Warszawy. – Rafał Trzaskowski podkreślał, że zależy mu na tym, aby być prezydentem dla wszystkich Polaków i szanuje tych, którzy mają inne zdanie. Tego zabrakło w ostatnich pięciu latach i zabrakło w kampanii Andrzeja Dudy. Oni stawiali na mocny podział. Obawiam się, że jeśli Rafał Trzaskowski nie wygra, to ten podział będzie się pogłębiał.

– Wierzymy w zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. Jeśli tak się nie stanie, mamy nadzieję, że ta pozytywna energia, którą wyzwolił, poniesie nas do zwycięstwa w kolejnych wyborach – zaznaczył. Według Jana Grabca w społeczeństwie widać ogromną mobilizację, jednak przykre jest to, że ludzie atakują się werbalnie lub niemal fizycznie. – Te bolesne momenty kampanii mam nadzieję, że nie zaciążą na kolejnych latach prezydentury. Rafał Trzaskowski podkreślał, że chce wyciągać rękę do swoich przeciwników politycznych i chciałbym, aby taka osoba była prezydentem Polski