Wybory 2020. Wyniki głosowania – relacja na żywo

W niedzielę Polacy poszli do urn, by zdecydować, czy przez kolejne lata w Pałacu Prezydenckim urzędował będzie Andrzej Duda, czy też zastąpi go Rafał Trzaskowski.

Sondaż exit poll opublikowany tuż po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 21 dawał 50,4 proc. Andrzejowi Dudzie , a 49,6 procent Rafałowi Trzaskowskiemu.



, a Według badania late poll z północy skorygowanego o dane z 50 proc. komisji, urzędujący prezydent mógł liczyć na 50,8 proc. głosów, podczas gdy na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 49,2 proc. wyborców.



Drugie badanie late poll skorygowane o wyniki z 90 proc. komisji przyniosło następujące rozstrzygniecie: 51 proc. dla Andrzeja Dudy i 49 proc. dla Rafała Trzaskowskiego

PKW nie będzie podawać cząstkowych wyników głosowania, ogłosi dopiero ostateczny rezultat. Możliwe, że stanie się to już w poniedziałek. Konferencja PKW ma odbyć się o godzinie 8 rano.

06:36 PKW udostępniła dane z 27146 na 27231 obwodów głosowania (99,69%) dotyczące frekwencji.



Wynika z nich, że do urn udało się 67,48% uprawnionych do głosowania. 06:23 Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że jej konferencja odbędzie się w poniedziałek 13 lipca o godz. 8.



W niedzielę szef PKW przekazał, że nie będą podawane cząstkowe wyniki głosowania. Może to sugerować, że już o 8 rano poznamy pełne oficjalne rezultaty głosowania. 06:10 W rozmowie z Wprost.pl wynik wyborów na gorąco w trakcie wieczoru wyborczego Rafała Trzaskowskiego komentowała Małgorzata Kidawa-Błońska. - Polacy się zmobilizowali, docenili wagę swojego głosu - stwierdziła.



