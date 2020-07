Wyniki wyborów 2020. Andrzej Duda – ile miał procent? Sondaż late poll

W niedzielę 12 lipca Polacy zagłosowali w wyborach prezydenckich. Na razie dysponujemy sondażowymi rezultatami głosowania. Najnowsze i najpełniejsze badanie to sondaż late poll IPSOS skorygowany o dane z 90 proc. komisji wyborczych, który stacja TVN opublikowała około 2 w nocy. Wynika z niego, że Andrzej Duda zdobył 51 proc. głosów, podczas gdy Rafał Trzaskowski – 49 procent. W porównaniu do badania late poll z 50 proc. komisji, którego wyniki poznaliśmy o północy, różnica między kandydatami wzrosła do równych 2 pkt proc. Pracownia IPSOS twierdzi, że margines błędu przy ostatecznym sondażu to 1 pkt. proc.

Według badania late poll z północy skorygowanego o dane z 50 proc. komisji, urzędujący prezydent mógł liczyć na 50,8 proc. głosów, podczas gdy na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 49,2 proc. wyborców.

Sondaż exit poll opublikowany tuż po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 21 nie dawał jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, kto wygrał wybory. 50,4 procent ankietowanych deklarowało, że zagłosowało na Andrzeja Dudę, podczas 49,6 procent osób wskazywało Rafała Trzaskowskiego.

Kiedy oficjalne wyniki wyborów?

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że jej konferencja odbędzie się w poniedziałek 13 lipca o godz. 8. W niedzielę szef PKW przekazał, że nie będą podawane cząstkowe wyniki głosowania. Może to sugerować, że już o 8 rano poznamy pełne oficjalne rezultaty głosowania.

Wyniki wyborów – relacja na żywo