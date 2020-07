Kiedy oficjalne wyniki wyborów? Jest termin konferencji PKW

Kiedy oficjalne wyniki wyborów?

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że jej konferencja odbędzie się w poniedziałek 13 lipca o godz. 8. W niedzielę szef PKW przekazał, że nie będą podawane cząstkowe wyniki głosowania. Może to sugerować, że już o 8 rano poznamy pełne oficjalne rezultaty głosowania.

– Kolejna konferencja odbędzie się po podjęciu uchwały ws. wyniku wyborów. Wcześniej określone terminy na jutro na godz. 10 czy godz. 15 są nieaktualne – mówił w niedzielę szef PKW Sylwester Marciniak. Tym samym cząstkowe wyniki wyborów nie będą podawane. – Być może jutro uda nam się podać ostateczne wyniki głosowania – zapowiedział szef PKW.

Wyniki wyborów – sondaże

W niedzielę 12 lipca Polacy zagłosowali w wyborach prezydenckich. Sondaż exit poll opublikowany tuż po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 21 nie dawał jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, kto wygrał wybory. 50,4 procent ankietowanych deklarowało, że zagłosowało na Andrzeja Dudę, podczas 49,6 procent osób wskazywało Rafała Trzaskowskiego.

Według badania late poll z północy skorygowanego o dane z 50 proc. komisji, urzędujący prezydent mógł liczyć na 50,8 proc. głosów, podczas gdy na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 49,2 proc. wyborców.

Dwie godziny później opublikowany został sondaż late poll skorygowany o dane z 90 proc. komisji wyborczych. Wynika z niego, że Andrzej Duda zdobył 51 proc. głosów, podczas gdy Rafał Trzaskowski – 49 procent. W porównaniu do badania late poll z 50 proc. komisji, którego wyniki poznaliśmy o północy, różnica między kandydatami wzrosła do równych 2 pkt proc. Pracownia IPSOS twierdzi, że margines błędu przy ostatecznym sondażu to 1 pkt. proc.

Wyniki wyborów – relacja na żywo