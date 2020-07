Wyniki wyborów 2020. Konferencja PKW – relacja na żywo

8:57 Śledzimy dla Państwa komunikaty PKW, a także reakcje polityków. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo z powyborczego poniedziałku!



Wybory 2020. Wyniki głosowania – relacja na żywo 8:29 Zakończyła się konferencja PKW. Dziękujemy za śledzenie relacji we Wprost.pl. 8:27 - Chcielibyśmy, ale nie wszystko od nas zależy – odpowiedział Sylwester Marciniak na pytanie, czy możliwe jest to, abyśmy dzisiaj poznali oficjalne wyniki wyborów. 8:25 - Różnica między kandydatami na urząd prezydenta jest w granicach, tak na gorąco mówiąc – około 500 tys. głosów – powiedział przewodniczący PKW. 8:21 - Nie sądzę, żeby do jutrzejszego dnia, żeby z jakiejkolwiek z tych 9 komisji, nie udało się przekazać protokołów – stwierdził Sylwester Marciniak, odpowiadając na pytanie, kiedy można się spodziewać oficjalnych, pełnych wyników wyborów. 8:19 - Jest to trudna rola dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych – powiedział Sylwester Marciniak na konferencji prasowej, analizując wybory na prezydenta Polski, które były przeprowadzone poza granicami kraju. W Chorwacji przed jedną z komisji wyborczych utworzyła się gigantyczna kolejka. - Obwody za granicami Polski były tworzone do 9 czerwca – uzupełniła Magdalena Pietrzak. 8:16 - Ta frekwencja, mimo pandemii, mimo okresu wakacyjnego, jest znacznie wyższa w porównaniu do pierwszej tury - poinformował Sylwester Marciniak i dodał, że wynik ten można uznać za "rekord wyborów prezydenckich w XXI wieku". 8:13 - Jeśli chodzi o głosy nieważne, to być może wyborcy uznali, że żaden z kandydatów im nie odpowiada - analizował przewodniczący PKW. Sylwester Marciniak stwierdził, że liczba oddanych głosów, które zostały uznane za nieważne, nie jest wysoka. 8:10 - Nawet biorąc pod uwagę stosunkowo dużą liczbę wyborców, którzy w Wielkiej Brytanii, Brukseli, mogli głosować wyłącznie korespondencyjnie, to niewątpliwie ta liczba wyborców nie wpłynie na zmianę w sposób znaczący wyników – powiedział Sylwester Marciniak na konferencji prasowej. 8:07 Frekwencja, na podstawie cząstkowych danych, wyniosła 68,12 proc. 8:05 Sylwester Marciniak przedstawił informację o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania w wyborach prezydenckich w Polsce z 27 222 obwodów głosowania na 27 231.



Na podstawie tych danych Andrzej Duda zdobył 51,21 proc. głosów (10 413 094 głosów), a Rafał Trzaskowski – 48,79 proc. (9 921 219 głosów). 8:03 – Niestety wbrew doniesieniom medialnym nie ogłosimy oficjalnych wyników wyborów – przekazał Marciniak i dodał, że PKW może podawać nieoficjalne, częściowe wyniki głosowania. 8:02 Przewodniczący PKW zaznaczył, że obwodowe komisje wyborcze po ustaleniu wyników wyborów przesyłają informacje do PKW, która dokonuje sprawdzenia prawidłowości ustalenia zbiorczych wyników. 8:01 - Chciałem wskazać na treść kilku przepisów Kodeksu wyborczego. Chodzi o art. 313. Ten przepis mieści się w rozdziale dot. ustalania wyników głosowania i wyborów prezydenta RP – powiedział Sylwester Marciniak. 8:00 Rozpoczęła się konferencja PKW. 7:55 Już za chwilę rozpocznie się konferencja prasowa PKW. 7:49 – Być może jutro uda nam się podać ostateczne wyniki głosowania – zapowiedział w niedzielę po godz. 22.00 szef PKW. 7:34 Na godz. 8.00 została zaplanowana konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej. W niedzielę szef PKW przekazał, że nie będą podawane cząstkowe wyniki głosowania. Może to sugerować, że już za chwilę poznamy pełne rezultaty głosowania. 7:15 W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich w Polsce. Zgodnie z sondażem late poll, który został skorygowany o dane z 90 proc. komisji wyborczych, Andrzej Duda zdobył 51 proc. głosów a Rafał Trzaskowski – 49 procent.



Wyniki wyborów 2020. Sondaż late poll z 90 proc. komisji. Rośnie różnica między kandydatami

Wybory prezydenckie 2020. Wyniki

Sondaż exit poll przygotowany przez IPSOS dla Telewizji TVN, TVP i Polsat dawał nieznaczną przewagę (0,8 proc.) w wyborach prezydenckich Andrzejowi Dudzie. Kolejne sondaże – tym razem late poll – zwiększały różnicę między kandydatami na korzyść urzędującego prezydenta. Zgodnie z sondażem late poll, który został skorygowany o dane z 90 proc. komisji wyborczych, Andrzej Duda zdobył 51 proc. głosów a Rafał Trzaskowski – 49 procent.

