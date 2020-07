Hołownia: Widzę histerię hunwejbinów Trzaskowskiego. Ich pycha i ich buta nie ma granic

– Te 10 milionów, które nie poszło na wybory, to jest tak naprawdę trzecia wielka Polska, która stoi dzisiaj obok Trzaskowskiego i Dudy i nic nie mówi, niewiele o niej wiemy – stwierdził Szymon Hołownia cytowany przez RMF FM.

Hołownia porównał zaciekłych wyborców Rafała Trzaskowskiego do działaczy komunistycznej organizacji młodzieżowej działającej w Chinach podczas rewolucji kulturalnej, w latach '60 XX wieku.

– Dzisiaj widzę histerię hunwejbinów Trzaskowskiego, że 240 tysięcy moich wyborców nie poszło. Mówią, że ja jeszcze mogłem coś zrobić dla Trzaskowskiego, że dlaczego ja nie wzywałem, że to będzie moja wina, że Duda wygra. Ja, który tyle zrobiłem dla Trzaskowskiego, chociaż wcale nie musiałem i nie zawsze byłem do tego przekonany, ale uważałem, że trzeba powalczyć o Polskę, a o resztę będziemy walczyli później? – pytał Hołownia. – Ich pycha i ich buta nie ma granic. Później się dziwią, że ludzie nie chcą głosować na Platformę, albo że ludzie w Polsce głosują na Dudę, chociaż z tego powodu, że nie są w stanie wytrzymać tego, co proponują niektórzy wyznawcy Platformy – ocenił.

Hołownia uważa, że przegrana Trzaskowskiego będzie spowodowana tym, jak wśród części wyborców negatywnie postrzegana jest jego partia. – Jeżeli Trzaskowski przegra, to nie przegra przez swoje cnoty i cechy, ale przegra przez negatywny elektorat Platformy. Przez to, że wielu ludzi w Polsce po tym, jak miało negatywne doświadczenia z czasów Platformy, to nie będzie w stanie na Platformę zagłosować – mówił. – Nawet jakby Platforma Gandhiego wystawiła w wyborach, to będzie miał elektorat negatywny, bo to jest ten polityczny brand – dodał.