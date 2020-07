Wyniki wyborów. Frekwencja w tych województwach była najwyższa

W niedzielę 12 lipca Polacy wybrali się do urn, by zagłosować w wyborach prezydenckich. Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła dane z 27146 na 27231 obwodów głosowania (99,69%) dotyczące frekwencji. Wynika z nich, że do urn udało się 67,48% uprawnionych do głosowania. Do głosowania uprawnionych było 30 246 476 osób, a wydano 20 410 663 ważnych kart do głosowania.

Największą frekwencję zanotowano w województwach:

mazowieckim – 70,62 proc.

pomorskim – 70,04 proc.

łódzkim – 69,68 proc.

Najniższą frekwencję zanotowano z kolei w województwach:

opolskim – 59,92 proc.

warmińsko-mazurskim – 61,92 proc.

zachodniopomorskim – 63,94 proc.

Frekwencja w miastach

Spośród dużych miast wysoką frekwencją wyróżniają się: Warszawa (73,23 proc.), Poznań (75,43), Gdańsk (74,93 proc.). Najmniej uprawnionych do głosowania poszło do urn w Białymstoku (68,80 proc.), Katowicach (69,24 proc.) i Lublinie (69,36 proc.)

Wyniki wyborów

Już o godz. 8 rano konferencja Państwowej Komisji Wyborczej, na której możemy poznać ostateczne rezultaty głosowania.