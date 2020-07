Wyniki wyborów prezydenckich 2020. Kto wygrał? PKW podała cząstkowe wyniki

W niedzielę 12 lipca Polacy udali się do urn, by wybrać prezydenta. Z sondażu exit poll i late polls wynikało, że Andrzej Duda zwyciężył z Rafałem Trzaskowskim. Nieoficjalne dane potwierdziła w poniedziałek o godzinie 8 rano Państwowa Komisja Wyborcza, choć szef PKW Sylwester Marciniak podkreślił, że nie są to jeszcze oficjalne wyniki głosowania.

– Niestety, wbrew doniesieniom medialnym, nie ogłosimy oficjalnych wyników głosowania – wskazał Marciniak. – Na godzinę 8 brakuje nam 5 protokołów okręgowych komisji wyborczych – wskazał Marciniak. Katowice, Olsztyn i Warszawa – między innymi tych miast dotyczą zaległości. Dodał, że w systemie nie ma także protokołów z części komisji zagranicznych, m.in. z Brukseli i Manchesteru.

Marciniak zaznaczył jednak, że PKW zgodnie z prawem może podać cząstkowe wyniki głosowania. Szef Państwowej Komisji Wyborczej przekazał informacje o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania w 27 222 obwodach z 27 231 obwodów (99,97 proc.), z zaznaczeniem, że łącznie brakuje protokołów z 9 obwodów.

Wyniki wyglądają następująco:

Andrzej Duda zdobył 10 413 094 głosów - 51,21 proc.

Rafał Trzaskowski 9 921 219 głosów - 48,79 proc.

Dane o frekwencji

Po godzinie 6 rano Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła dane z 27146 na 27231 obwodów głosowania (99,69%) dotyczące frekwencji. Wynika z nich, że do urn udało się 67,48% uprawnionych do głosowania. Do głosowania uprawnionych było 30 246 476 osób, a wydano 20 410 663 ważnych kart do głosowania.

Absolutny rekord frekwencji zanotowano w gminie Klwów, gdzie wydano 2 583 karty do głosowania na 2 786 uprawionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 94,83 procent.

Największą frekwencję zanotowano w województwach:

mazowieckim – 70,62 proc.

pomorskim – 70,04 proc.

łódzkim – 69,68 proc.

Najniższą frekwencję zanotowano z kolei w województwach:

opolskim – 59,92 proc.

warmińsko-mazurskim – 61,92 proc.

zachodniopomorskim – 63,94 proc.

