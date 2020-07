Jaki wynik uzyskał Rafał Trzaskowski? PKW podała cząstkowe wyniki wyborów

W niedzielę 12 lipca Polacy udali się do urn, by wybrać prezydenta. Z sondaży exit poll i late polls wynikało, że Andrzej Duda zwyciężył z Rafałem Trzaskowskim. Nieoficjalne dane potwierdziła w poniedziałek o godzinie 8 rano Państwowa Komisja Wyborcza, choć szef PKW podkreślił, że nie są to jeszcze oficjalne wyniki głosowania. Sylwester Marciniak przekazał informacje o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania w 27 222 obwodach z 27 231 obwodów (99,97 proc.), z zaznaczeniem, że łącznie brakuje protokołów z 9 obwodów.

Z danych z 99,97 proc. obwodów głosowania wynika, że:

Andrzej Duda zdobył 10 413 094 głosów – 51,21 proc.

Rafał Trzaskowski 9 921 219 głosów – 48,79 proc.

Sylwester Marciniak wyjaśnił, że patrząc na liczbę wyborców, brakujące wyniki z komisji w Manchesterze czy Londynie nie wpłyną na zmianę wyniku wyborów. Oznacza to, że można już przyjąć, że zwyciężył Andrzej Duda.

