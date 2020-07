Beata Szydło: Naszym celem było zwycięstwo i to zostało osiągnięte. Możemy świętować sukces

– Naszym celem było zwycięstwo i to zostało osiągnięte. To przede wszystkim wielki, osobisty sukces Pana Prezydenta Andrzeja Duda, który bardzo ciężko pracował. Jego determinacja doprowadziła do tego, że możemy świętować sukces – stwierdziła Beata Szydło w Polskim Radiu 24. – Wynik prezydenta Andrzeja Duda w tej bardzo brutalnej, długiej i dziwnej kampanii jest bardzo dobry. Pan Prezydent jest drugim prezydentem, który po raz drugi będzie pełnił swoją funkcję – dodała.

Była premier skrytykowała też kampanię prowadzoną przez opozycję. – Dla mnie nigdy nie ulegało wątpliwości, że przeciwnicy Pana Prezydenta Dudy, opozycja, zrobią wszystko, by nie pełnił swojej funkcji w II kadencji. Brutalna kampania wyborcza i wszystkie ataki, jak i obecna narracja polityków PO, zdają się potwierdzać tę determinację.

„Czas skończyć z brutalizacją życia politycznego”

Szydło odniosła się do zaproszenia, jakie prezydent wystosował wczoraj wieczorem do swojego konkurenta. – Prezydent Andrzej Duda zaprosił pana Rafała Trzaskowskiego na rozmowę, wyciągnął rękę, powiedział, że czeka na niego. Jednak pan Trzaskowski nie skorzystał z zaproszenia. Szkoda, bo dojrzałość klasy politycznej wymaga tego, by zasypywać spory – oceniła. – Rafał Trzaskowski powinien przyjąć zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudę. Potwierdził, że stanie się tak po ogłoszeniu wyników Wyborów Prezydenckie. Zobaczymy, czy skończy się jedynie na deklaracjach czy rzeczywiście będzie on chciał inaczej budować przyszłość PO – dodała.