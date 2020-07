Przepaść między wschodem a zachodem kraju. Tak głosowali mieszkańcy poszczególnych województw

To już niemal przesądzone. Andrzej Duda pozostanie prezydentem na drugą kadencję. Tak wynika z danych PKW z 99,97 proc. obwodów. Jak głosowali mieszkańcy poszczególnych województw? Podziały na Polskę Wschodnią i Zachodnią jest bardzo wyraźny. Rekordzistami są województwa pomorskie, gdzie wyraźnie wygrał Rafał Trzaskowski i podkarpackie, gdzie rywala zdeklasował prezydent Andrzej Duda.

Oto jak rozkładały się głosy Polaków:

Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda wygrywa

W niedzielę 12 lipca Polacy udali się do urn, by wybrać prezydenta. Z sondaży exit poll i late polls wynikało, że Andrzej Duda zwyciężył z Rafałem Trzaskowskim. Nieoficjalne dane potwierdziła w poniedziałek o godzinie 8 rano Państwowa Komisja Wyborcza, choć szef PKW podkreślił, że nie są to jeszcze oficjalne wyniki głosowania. Sylwester Marciniak przekazał informacje o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania w 27 222 obwodach z 27 231 obwodów (99,97 proc.), z zaznaczeniem, że łącznie brakuje protokołów z 9 obwodów.

Z danych z 99,97 proc. obwodów głosowania wynika, że:

Andrzej Duda zdobył 10 413 094 głosów – 51,21 proc.

Rafał Trzaskowski 9 921 219 głosów – 48,79 proc.

