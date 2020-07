Kaczyński ojcem sukcesu Dudy? Brudziński: Koniec kropka

„Po wynikach przedstawionych przez PKW rozpocznie się teraz festiwal, podziękowań i analiz, kto najbardziej przyczynił się do zwycięstwa prezydenta Andrzeja Dudy” – rozpoczął wpis Joachim Brudziński. Polityk, nawiązując również do wyborów z 2015 roku, wskazał osobę, która odegrała w tej kwestii kluczową rolę. „Prawda jest taka, że zwycięstwo to Prezydent zawdzięcza (tak samo jak 5 lat temu) Jarosławowi Kaczyńskiemu. Koniec kropka” – podsumował krótko polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Wyniki wyborów 2020

W poniedziałek 13 lipca o godz. 8.00 rozpoczęła się konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Przewodniczący PKW przekazał nieoficjalne, częściowe wyniki wyborów w ramach drugiej tury głosowania. Na podstawie danych z 27188 na 27231 obwodów głosowania (99,97 proc.) – Andrzej Duda zdobył 51,21 proc. poparcia, czyli 10 413 094 głosów, a Rafał Trzaskowski – 48,79 proc. (9 921 219 głosów). Sylwester Marciniak zaznaczył, że brakujące dane z obwodów do głosowania nie wpłyną na zmianę lidera w wyścigu o prezydenturę.

Czytaj także:

Duda i Trzaskowski uścisnęli sobie dłonie. Fotograf prezydenta ujawnił niepublikowane zdjęcie