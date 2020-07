Zagraniczne media komentują wybory w Polsce. „Nieznaczna przewaga”, „Umożliwia kontrowersyjne reformy”

Dziennikarze zagranicznych mediów zgodnie twierdzą, że niedzielny wynik będzie kluczowy dla kolejnych trzech lat w polskiej polityce, pozwalając rządzącej partii na przeprowadzenie dalszych reform, które nazywają kontrowersyjnymi. Chodzi o dalsze zmiany w sądownictwie, czy repolonizację mediów. Zagraniczne media przypominają, że polityka PiS-u wobec sądownictwa jest bardzo ostro krytykowana przez Unię Europejską.

Media wskazują, że za takim wynikiem stoi przede wszystkim polityka socjalna rządzącej partii. Wiele z redakcji przywołuje też ostre słowa w kampanii wyborczej wobec środowiska LGBT.

„Die Welt”

Niemiecki „Die Welt” przekonuje, że walko o prezydencki fotel do końca była bardzo wyrównana. „Zwycięstwo Dudy w wyborach jeszcze bardziej umocni supremację konserwatywnej partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość (PiS)” – czytamy.



„Rossijskaja Gazieta”

„Rossijskaja Gazieta” pisze z kolei, że obaj kandydaci w polskich wyborach prezydenckich zdołali zmobilizować swoich wyborców, mimo ich zmęczenia „niekończącą się kampanią wyborczą”. „W przypadku Dudy Polacy głosowali za utrzymaniem status quo, ale wysoki procent zaufania do Trzaskowskiego jest w dużej mierze wynikiem niezadowolenia z polityki partii rządzącej” – przekonuje dziennik. „Wybory były więc między innymi wyrazem sprzeciwu wobec polityki partii rządzącej, a prawie połowa Polaków pokazała PiS czerwoną kartkę” – dodano



Politico

Również Politico przekonuje, że Zwycięstwo Dudy umożliwi rządzącej partii kontynuowanie „kontrowersyjnych reform dotyczących rządów prawa, wolności mediów i aborcji w Polsce”. „Z Dudą jako głową państwa, PiS pozostaje dominującą potęgą polityczną w Polsce. Jedynie w stosunkowo bezsilnym Senacie niewielką przewagę ma opozycja, co nie wystarcza, aby zatrzymać radykalny program reform partii” – czytamy.



„Le Monde”

Francuski „Le Monde” również pisze o niewielkim zwycięstwie Andrzeja Dudy. „Po głosowaniu naznaczonym bardzo wysoką frekwencją narodowo-konserwatywna partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) zachowuje pełnię władzy” – informuje dziennik. „Spotkanie dwóch Polsk, z jednej strony wiejskiej i konserwatywnej, z drugiej liberalnej i miejskiej, osiągnęło punkt kulminacyjny w niedzielę 12 lipca, kiedy w wyborach prezydenckich doszło do niemal idealnie równego wyniku między dwoma kandydatami” – czytamy



„The Jeruzalem Post”

Izraelski „The Jeruzalem Post” ocenił, że ponowny wybór Dudy, miał kluczowe znaczenie dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, który ma w pełni wdrożyć swój konserwatywny program, w tym reformy sądownictwa, które według Unii Europejskiej są niedemokratyczne. „Wspierany przez rząd Duda prowadził ostrą kampanię splecioną homofobicznym językiem, ataki na niezależne media i oskarżenia przeciwko Trzaskowskiemu, że będzie służył interesom zagranicznym zamiast polskim Duda przedstawił się jako obrońca wartości katolickich i hojnych rządowych programów pomocy społecznej, które zmieniły życie wielu, zwłaszcza w biedniejszych wiejskich regionach kraju” – czytamy w portalu. „Dla wielu religijnych konserwatystów w Polsce Trzaskowski reprezentował zagrożenia stojące przed tradycyjnymi wartościami, gdy obiecał wprowadzić edukację na temat praw osób LGBT w szkołach miejskich” – dodano.



„Franfurkter Allgemeine Zeitung”

„Franfurkter Allgemeine Zeitung” pisze o niewielkim zwycięstwie Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Niemiecki dziennik podkreśla, że w tych wyborach opozycja „wygrała” nowego lidera, którym jest Rafał Trzaskowski. „Liberalna partia opozycyjna PO osiągnęła sukces, którego trzy miesiące temu nikt nie uważał za możliwy” – czytamy. Dziennikarze „Faz” podkreślają, że PiS i Duda są popularni ze względu na program społeczny, który poprawił sytuację wielu rodzin i osób starszych. Jednocześnie przypominają, że PiS musi mierzyć się z krytyką ze strony Unii Europejskiej za kontrowersyjną reformę sądownictwa.



Euronews

Euronews uważa, że PiS i Duda zostali docenieni przez Polaków za politykę społeczną, która „wyciągnęła wielu z ubóstwa, szczególnie w społecznościach wiejskich”. „Ale krytycy oskarżają rząd o pogłębianie rozłamów społecznych poprzez atakowanie mniejszości, takich jak Żydzi i społeczność LGBT, a także o niszczenie norm demokratycznych od momentu objęcia władzy w 2015 r.” – czytamy w tekście. „Ten ostatni doprowadził Polskę do konfliktu z Unią Europejską, co wzbudziło obawy o wdrożenie kontrowersyjnych reform sądowych. Jeśli zostanie wybrany, proeuropejski Trzaskowski poprzysiągł naprawić napięte relacje między Warszawą a Brukselą.” – dodano.



CNN

„Zwycięstwo Dudy będzie postrzegane przez Prawo i Sprawiedliwość jako potwierdzenie dla polityki populistycznej tej partii, którą realizowała od czasu dojścia do władzy w 2015 r.” – twierdzą autorzy tekstu w portalu telewizji CNN. Autorzy tekstu o polskich wyborach podkreślają, że „radykalne reformy w sądach i stanowisko w kwestiach LGBT, popierane przez Dudę, już wprowadziły Polskę na kurs kolizyjny z Unią Europejską Ale pod przewodnictwem Dudy na kolejną kadencję PiS - pod przewodnictwem Jarosława Kaczyńskiego - prawdopodobnie będzie podążał tą samą drogą”.



BBC News

Cytując wyniki podawane przez PKW z 99,7 proc komisji, brytyjscy dziennikarze zauważają, że było to zwycięstwo o włos, najmniejsze od 1989 roku. „Oczekuje się, że zwycięstwo Dudy doprowadzi do dalszych kontrowersyjnych reform sądownictwa i dalszego sprzeciwu wobec aborcji i praw gejów. Podczas kampanii Duda spotkał się z ostrą krytyką po tym, jak powiedział, że prawa LGBT są „ideologią” bardziej destrukcyjną niż komunizm” – czytamy w portalu.



„The Guardian”

„The Guardian” pisze o „malutkiej” przewadze Andrzeja Dudy nad Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze wyborów prezydenckich. „Obaj kandydaci wygłosili przemówienia w niedzielny wieczór, sugerując, że są pewni zwycięstwa” – czytamy. „Wynik jest postrzegany jako kluczowy dla przyszłego kierunku Polski i jej relacji z resztą Europy. Duda jest sprzymierzony z rządzącą partią Prawo i Sprawiedliwość (PiS), a jego zwycięstwo zapewni PiS kontrolę nad większością władzy przez kilka kolejnych lat, umożliwiając kontynuowanie programu, który zniszczył praworządność i sądownictwo niepodległość, stawiając Polskę na kursie kolizyjnym z UE” – przekonuje „The Guardian”.

Wyniki wyborów 2020. Kto wygrał?

W poniedziałek 13 lipca o godz. 8.00 rozpoczęła się konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Przewodniczący PKW przekazał nieoficjalne, częściowe wyniki wyborów w ramach drugiej tury głosowania. Na podstawie danych z 27188 na 27231 obwodów głosowania (99,97%) – Andrzej Duda zdobył 51,21 proc. poparcia, czyli 10 413 094 głosów, a Rafał Trzaskowski – 48,79 proc. (9 921 219 głosów). – Nawet biorąc pod uwagę stosunkowo dużą liczbę wyborców, którzy np. w Wielkiej Brytanii, mogli głosować wyłącznie korespondencyjnie, to niewątpliwie ta liczba wyborców nie wpłynie na zmianę w sposób znaczący wyników – ocenił przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Czytaj także:

Długopis, Kwaśniewski i „Familiada”. MEMY po wyborach prezydenckich