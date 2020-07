Trzaskowski pogratulował Dudzie wygranej. „Oby ta kadencja była rzeczywiście inna”

W poniedziałek 13 lipca po południu Rafał Trzaskowski dał do zrozumienia, że nie liczy już na żaden cud, protesty wyborcze czy ostatnie niepoliczone głosy. Po ogłoszeniu wyników z 99,97 proc. obwodów wyborczych widać jasno, że prezydentem na kolejne 5 lat zostanie Andrzej Duda, który otrzymał 51,21 proc. głosów.

Rafał Trzaskowski zdobył 48,88 proc. głosów. Oznacza to, że jako swojego kandydata na prezydenta wskazało go co najmniej 9 968 939 osób. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na swoim koncie na Twitterze odniósł się do tego wyniku.

„Prawie 10 mln głosów. Za wszystkie i za każdy z osobna serdecznie dziękuję. Dziękuję też za niesamowitą energię, jaką wspólnie udało nam się wyzwolić przez tych kilka tygodni. Jeszcze będzie przepięknie!” – pisał. Nie zapomniał też o zwycięzcy. „Gratuluję wygranej Andrzejowi Dudzie. Oby ta kadencja była rzeczywiście inna” – pisał.

