Tatiana Okupnik zachęcała do oddawania nieważnych głosów. „Mam przyjaciół, którzy tak robią”

„Bez względu na to, przy którym nazwisku chcesz postawić krzyżyk, zagłosuj! Bez szukania wymówek, bez odpuszczania. Nawet jeśli żaden z kandydatów Ci nie odpowiada, idź i wrzuć do urny kartę bez krzyżyka albo z dwoma. Ale daj się usłyszeć!” - apelowała Tatiana Okupnik w poście opublikowanym w niedzielę na Instagramie. Część internautów skrytykowała wpis piosenkarki, nazywając go „idiotycznym i głupkowatym”. „Serio? Bez krzyżyka? Przecież w komisji mogą uzupełnić co chcą. Z całym szacunkiem ale to naprawdę kiepski pomysł” – dodał ktoś inny.

„Szanuję ich wybór"

Artystka ostatecznie edytowała swój wpis. „Bez względu na to, przy którym nazwisku chcesz postawić krzyżyk zagłosuj! Bez szukania wymówek, bez odpuszczania. Daj się usłyszeć! To nasz kraj. Wszyscy się w nim mieścimy i wszyscy powinniśmy się liczyć bez względu na religię, przekonana polityczne, rasę, orientację seksualną, płeć, pochodzenie, zasobność portfela, stan zdrowia, miejsce zamieszkania” – podkreśliła. Dodała też, że wszyscy biorący udział w głosowaniu pokazują, że zależy im na przyszłym kształcie kraju.

Okupnik odpowiedziała też na jeden z komentarzy stwierdzając, że „ma przyjaciół, którzy właśnie tak robią”. „Żaden z kandydatów im nie odpowiada. Rozmawialiśmy i nie podzielali mojego zdania, że w takich sytuacjach warto wybrać tego kandydata, któremu bliżej do naszych poglądów” – dodała. Jej zdaniem wspomniani wyborcy biorą udział w głosowaniu, ponieważ traktują to jako przywilej, ale zarazem oddają głos nieważny. „Szanuję ich wybór, choć sama zrobiłabym w podobnej sytuacji inaczej. Wierzę, że zostając w domu po prostu odpuszczamy i wykazujemy się ignoranctwem (pisownia oryginalna – przyp.red)” – podsumowała.

Gwiazdy komentują wyniki

Polskie gwiazdy nie tylko zachęcały do udziału w drugiej turze głosowania, ale również osobiście stawiły się w lokalach wyborczych, publikując przy tym zdjęcia w mediach społecznościowych. Po ogłoszeniu sondażowych, a następnie cząstkowych wyników starcia Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, część celebrytów nie kryła rozżalenia.

„Obudziłam się zdrowa obok tego samego męża, będę wykonywać tę samą pracę w kraju, w którym przez kolejne pięć lat prezydentem będzie Andrzej Duda. Trzy pierwsze rzeczy mnie uszczęśliwiają. Ostatnia zasmuca. Żyć trzeba. Wyborcom zwycięzcy – gratuluję” – napisała na Facebooku Dorota Zawadzka, czyli popularna „Superniania”. Wynik drugiej tury wyborów prezydenckich skomentowali także m.in. Piotr Adamczyk i Paweł Małaszyński.

