Trzaskowski: To ogromna szansa dla prezydenta Dudy, aby uwolnić się od swojej partii politycznej

– Dziękuję wszystkim, którzy na mnie zagłosowali, że udało się stworzyć prawdziwy ruch obywatelski. Że prawie 10 milionów Polaków chce Polski, która jest tolerancyjna i uśmiechnięta. Cieszę się, że wiele z tych osób to ludzie młodzi – powiedział Rafał Trzaskowski. – Z jednej strony był walec propagandowy i całe państwo PiS. Wiedzieliśmy, że będzie trudno, ale walczyliśmy do końca i stworzyliśmy nadzieję na państwo europejskie. Tak będzie. To dopiero początek drogi i kolejny etap w naszej walce. Musimy odzyskać państwo z rąk jednej partii. Musimy się otwierać na nowych ludzi, na nowe idee, aby ta energia, która wytworzyła się w ostatnich dniach, nie została zmarnowana, a nadzieja podtrzymana – podkreślił kandydat KO.

„Nadal jest nadzieja, że z tą władzą da się wygrać”

Zdaniem prezydenta Warszawy, druga strona nie wyciągnęła żadnych wniosków. – Słyszymy mnóstwo arogancji i doniesień o zaostrzeniu kursu. O ataku na samorządy i dokończenia zmian w sądownictwie. Gratuluję Andrzejowi Dudzie. To ogromna szansa dla pana prezydenta, aby uwolnić się od swojej partii politycznej, wsłuchać się w głos obywateli i wetować te ustawy, które są szkodliwe dla państwa i być bardziej niezależnym – wyjaśnił.

Według Trzaskowskiego nadal jest nadzieja, że z tą władzą da się wygrać. – Wszyscy mamy nadzieję, że przy kolejnej potyczce uda nam się wygrać. Obiecuję, że wszyscy wyciągniemy wnioski i postaramy się odbudować wspólnotę, bo jest tego ogromna potrzeba. Obiecuję, że zrobię wszystko, aby pracować nad zszyciem Polski. Musimy być jeszcze bardziej otwarci i odważni – stwierdził.

