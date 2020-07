Gretkowska po ogłoszeniu wyniku wyborów wystawiła dom na sprzedaż. „Godnie spier***am”

„Sprzedam dom typu Dworek Polski pod Zalesiem Górnym, z powodu wyjazdu za granicę. Pow. 110m, (3 pokoje, 2 łazienki, salon z kuchnią) działka 900. Garaż ze strychem, piękny ogród, bambusowy zagajnik, platan osłaniający drewniany taras) wspaniali sąsiedzi przy ulicy o takiej samej zabudowie. Cena 750 tys. do negocjacji” – poinformowała na Facebooku Manuela Gretkowska, publikując post w niedzielę około godz. 21:40, czyli już po ogłoszeniu wyników sondażu exit poll po drugiej turze wyborów prezydenckich.

„Została przekroczona pewna granica”

Wpis pisarki doczekał się ponad 750 komentarzy, a internauci doszukiwali się drugiego dna w decyzji Gretkowskiej o sprzedaży domu. Niektórzy wprost sugerowali, że ma to związek z przegraną Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. A co na to sama zainteresowana? – Mam ochotę wyjechać. Od paru lat pisałam na Facebooku, że się zbieram do odlotu. Nie podjęłam tej decyzji w pięć minut, pod wpływem chwili. Myślałam o tym od dawna. Po prostu teraz, po wyniku tych wyborów prezydenckich uznałam, że nie mam na co czekać – przyznała w rozmowie z „Faktem”. Jej zdaniem zamieszczenie ogłoszenia jest „wystarczająco wymowne”. – Czuje tak całą sobą, że została przekroczona pewna granica i basta – zaznaczyła. Pisarka przyznała, że zamierza wyjechać do Szwecji, a później w towarzystwie męża podróżować po całym świecie. – Uciekałam z kraju w ’88 roku, tuż po studiach, na azyl polityczny, teraz godnie spier***am – dodała w rozmowie z Wirtualną Polską.