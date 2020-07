Prezydent na pierwszym spotkaniu po wyborach: Jeśli ktoś się poczuł urażony proszę, żeby mi wybaczył

– Trudno się nie zgodzić z tymi, którzy martwią się, że jesteśmy podzieleni po połowie, ale przede wszystkim chcę podkreślić w tym kontekście jedno. Tak, to była bardzo ostra kampania, pewnie momentami za ostra. Tak jak powiedziałem wczoraj, jeżeli ktoś się poczuł urażony tym, co powiedziałem lub tym jak się zachowałem czy to w czasie kampanii, czy w ciągu ostatnich pięciu lat, proszę, żeby wybaczył mi i dał też szansę na to, żeby poprawić się przez następne pięć lat – powiedział Andrzej Duda w Odrzywole na pierwszym spotkaniu po wyborach.

Prezydent zaapelował także o szacunek. – Wiele razy się zastanawiałem nad tym, co można zrobić, żeby nas bardziej zespolić. Otóż wydaje mi się, że droga do tego jest tylko jedna. To, co powiedziała 3 dni temu w Rzeszowie, w swoim wystąpieniu Agata, moja żona, a mianowicie szacunek. Po prostu proszę i będę może w nieskończoność nawet apelował o szacunek. O wzajemny szacunek, niezależnie od tego, czy nam się podobają poglądy inne czy się nie podobają. To jest ogromnie ważne, żebyśmy się bardziej szanowali, żeby powstrzymać się nieraz od niepotrzebnych słów, ugryźć się w język, żeby nie powiedzieć tego o jedno słowo za dużo, bo to jest tak, że słowa ranią, potrafią ranić bardzo – wyjaśnił Andrzej Duda.

– Najważniejsze, aby była praca, aby ludzie mogli przynieść pieniądze do domu i utrzymać rodzinę. Wierzę w to, że przed nami od strony gospodarczej dobre lata. Eksperci przewidują, że mimo pandemii już w przyszłym roku wrócimy na drogę wzrostu gospodarczego. Chciałbym tak prowadzić politykę, aby nie było podziału na Polskę miejską i wiejską. Na Polaków z wielkiego miasta i małego miasta. Będę czynić wszystko, aby nie zawieść waszego zaufania. Wiecie, że umiem ciężko pracować – dodał Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami na Mazowszu.

