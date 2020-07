Frekwencja z podziałem na regiony. Duda wygrał w 6 województwach, Trzaskowski w 10

W niedzielę 12 lipca Polacy udali się do urn, by wybrać prezydenta. Już w poniedziałek 13 lipca poznaliśmy werdykt społeczeństwa. Zwyciężył Andrzej Duda, co podczas wieczornej konferencji potwierdziła Państwowa Komisja Wyborcza. Co ciekawe, ubiegający się o reelekcję prezydent zwyciężył tylko w 6 województwach, a jego konkurent w 10.

Andrzej Duda najwięcej głosów zdobył w województwach:

małopolskim - 59,75 proc.;

podkarpackim - 70,92 proc.;

lubelskim - 66,31 proc.;

podlaskim - 60,14 proc.;

łódzkim - 54,46 proc.;

świętokrzyskim - 64,41 proc.

Rafał Trzaskowski zwyciężył w województwach:

zachodniopomorskim - 58,76 proc.;

lubuskim - 59,80 proc.;

dolnośląskim - 55,39 proc.;

opolskim - 52,64 proc.;

śląskim - 49 proc.;

warmińsko-mazurskim - 53,16 proc.;

pomorskim - 59,84 proc.;

kujawsko-pomorskim - 53,23 proc.;

wielkopolskim - 54,92 proc.;

mazowieckim, - 51,31 proc..

Gminy z najlepszymi wynikami Dudy i Trzaskowskiego. W czterech padły remisy

PKW podała też informacje o konkretnych gminach. Andrzej Duda wygrał w 1872, a Rafał Trzaskowski w 601. Ten pierwszy największe poparcie zdobył w sąsiadujących gminach Godziszów (95,24 procent) i Chrzanów (94,36 procent) w powiecie janowskim w województwie lubelskim. Trzeci wynik osiągnął w gminie Kulesze Kościelne na Podlasiu (92,76 procent).

Rafał Trzaskowski najwięcej głosów zanotował w gminie Suchy Las w województwie wielkopolskim (75,47 procent), w gminie Dobra w województwie zachodniopomorskim (74,95 procent) i gminie Osielsko w województwie kujawsko-pomorskim (70,27 procent).

Co ciekawe, w czterech gminach padł remis. To Łubianka (kujawsko-pomorskie), Mielnik (podlaskie), Srokowo (warmińsko-mazurskie) i Zwierzyn (lubuskie).

Wybory 2020 - wyniki

Andrzej Duda uzyskał 10 440 648 głosów - 51,03 proc.

Rafał Trzaskowski uzyskał 10 018 263 głosów - 48,97 proc.

Dane o frekwencji

Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła tym samym dane ze wszystkich obwodów wyborczych. Wynika z nich, że do urn udało się 68,18 proc. uprawnionych do głosowania. Do głosowania uprawnionych było 30 268 318 osób, a wydano 20 604 848 ważnych kart do głosowania. Absolutny rekord frekwencji zanotowano w gminie Klwów, gdzie wydano 2 583 karty do głosowania na 2 786 uprawionych do głosowania. Frekwencja wyniosła tam 94,83 procent. Łącznie oddano 20 636 635 głosów. Głosy nieważne wyniosły 0,18 proc. wszystkich oddanych głosów.

Największą frekwencję zanotowano w województwach:

mazowieckim – 73,80 proc.

małopolskim – 70,38 proc.

pomorskim – 70,04 proc.

Najniższą frekwencję zanotowano z kolei w województwach:

opolskim – 59,92 proc.

warmińsko-mazurskim – 62,14 proc.

podlaskim - 64,33 proc.

