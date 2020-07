Światowy Kongres Żydów pogratulował Andrzejowi Dudzie. „Wykazał się zrozumieniem”

W oświadczeniu Światowego Kongresu Żydów przytoczono także słowa prezydenta organizacji, Ronalda S. Laudera. „Podczas swojej pierwszej kadencji prezydent Duda wykazał się zrozumieniem wyzwań, przed którymi stoją Żydzi polscy i pracował nad poprawą relacji z polskimi i międzynarodowymi społecznościami żydowskimi, a także z państwem Izrael” – przekazał Lauder. Dodał, że „Polska jest ogromnym skarbcem historii Żydów” . Podkreślił przy tym, że Andrzej Duda swoimi wypowiedziami oraz działaniami starał się zachować pamięć o historii obozu Auschwitz-Birkenau dla przyszłych pokoleń.

„Występował przeciwko nienawiści”