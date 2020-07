Światowy Kongres Żydów pogratulował Andrzejowi Dudzie. „Wykazał się zrozumieniem”

W oświadczeniu Światowego Kongresu Żydów przytoczono także słowa prezydenta organizacji, Ronalda S. Laudera. „Podczas swojej pierwszej kadencji prezydent Duda wykazał się zrozumieniem wyzwań, przed którymi stoją Żydzi polscy i pracował nad poprawą relacji z polskimi i międzynarodowymi społecznościami żydowskimi, a także z państwem Izrael” – przekazał Lauder. Dodał, że „Polska jest ogromnym skarbcem historii Żydów” . Podkreślił przy tym, że Andrzej Duda swoimi wypowiedziami oraz działaniami starał się zachować pamięć o historii obozu Auschwitz-Birkenau dla przyszłych pokoleń.

„Występował przeciwko nienawiści”

Szef Kongresu, który ma siedzibę w Nowym Jorku, przytoczył także słowa polskiego prezydenta z uroczystości z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu, które miały miejsce w styczniu. Andrzej Duda zaznaczył wówczas, że ma „ma przywilej i obowiązek pielęgnowania pamięci oraz strzeżenia powodu o tym, co się wydarzyło” . „Zachęcam prezydenta Dudę do dalszego wywiązywania się z tej odpowiedzialności oraz zapewnienia, by o Holokauście nauczano z obiektywizmem i opanowaniem, co stanowi podstawę historycznych badań” – dodał. „Społeczności żydowskie w całej Europie, w tym w Polsce, bezpośrednio skonfrontowały się z niepokojącym odrodzeniem się antysemityzmu. Prezydent Duda występował przeciwko tej nienawiści i mamy nadzieję, że nadal będzie to robił” – podsumował Lauder.

