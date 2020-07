Korwin-Piotrowska krytycznie o słowach Kingi Dudy. „Zareaguj szybciej, a nie z wieloletnim opóźnieniem”

– Chciałabym zaapelować, by nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek. Nikt nie zasługuje, aby być obiektem nienawiści – mówiła Kinga Duda. Wiele osób odebrało jej słowa jako zdystansowanie się wobec krytykowania przez prezydenta i jego środowisko „ideologii LGBT” i deklaracjom, że nie chodzi o ludzi, ale poglądy.

Takiej opinii nie podziela Karolina Korwin-Piotrowska. „Wszystko super, obrazek miodzio, tylko następnym razem, kiedy Twój szanowny tata, będzie bezkarnie i publicznie obrażał, niszczył i odczłowieczał innych, także Twoich rówieśników, kolegów, koleżanki, w imię zachowania władzy i konsekwentnego dzielenia ludzi, zareaguj szybciej, a nie z wieloletnim opóźnieniem” – napisała dziennikarka na swoim profilu na Twitterze.

„To nie jest żaden akt odwagi, ale czysty konformizm”

W podobnym tonie wypowiedziała się Paulina Młynarska. Jeżeli uważasz, że wszyscy zasługują na szacunek, są równi i nie powinni się bać, niezależnie od tego kogo kochają, to co Ty tam w ogóle wczoraj robiłaś? (…) Kiedy więc stajesz u jego boku i nagle wypuszczasz z siebie tęczową chmurkę na temat szacunku i tolerancji, to nie jest żaden akt odwagi, ale czysty konformizm. Nieskażony niczym biel Twojego garnituru – oceniła.