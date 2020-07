MEMY po wyborach prezydenckich. Internauci są w różnych nastrojach

W niedzielę 12 lipca Polacy udali się do urn, by wybrać prezydenta. W poniedziałek 13 lipca o godzinie 8 rano Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z 27 222 z 27 231 obwodów (99,97 proc.). Po godzinie 14 PKW uaktualniła wyniki podając dane z 27 226 z 27 231 obwodów (99,98 proc.). Późniejsze dane pochodziły z 27227 na 27231 obwodów, a więc z 99,99 proc. Jako ostatnie napłynęły głosy z czterech zagranicznych obwodów: dwóch w Iraku, jednego w Libanie i jednego w Kosowie. Poniżej prezentujemy ostateczny wynik głosowania Polaków.

Wyniki wyborów prezydenckich 2020

Andrzej Duda uzyskał 10 440 648 głosów – 51,03 proc.

Rafał Trzaskowski uzyskał 10 018 263 głosów – 48,97 proc.

Dane o frekwencji

Państwowa Komisja Wyborcza przekazała również dane of frekwencji. Do urn udało się 68,18 proc. wyborców. Do głosowania uprawnionych było 30 268 318 osób, a wydano 20 604 848 ważnych kart do głosowania. Absolutny rekord frekwencji zanotowano w gminie Klwów, gdzie wydano 2 583 karty do głosowania na 2 786 uprawionych do głosowania. Frekwencja wyniosła tam 94,83 procent. Łącznie oddano 20 636 635 głosów. Głosy nieważne wyniosły 0,18 proc. wszystkich oddanych głosów.