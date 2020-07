Biedroń chciał porozmawiać po wyborach z Trzaskowskim. „Totalna arogancja”

– Andrzej Duda mnie nie zaskoczył. Sojusz Prawa i Sprawiedliwości z polskim Kościołem jest ogólnie znany. To między innymi dzięki temu sojuszowi Andrzej Duda został prezydentem – powiedział Włodzimierz Czarzasty w programie „Gość Radia Zet”. – Sojusz z Kościołem daje PiS-owi bardzo stabilną władzę. Układ jest bardzo stabilny. Za przywileje takie jak zwiększanie funduszu kościelnego, kler w każdą niedzielę chwali PiS, a w niedzielę wyborczą robi to podwójnie – dodał.

„Totalna arogancja”

W dalszej części programu Włodzimierz Czarzasty gorzko podsumował działania PO w kampanii wyborczej. – Platforma Obywatelska przegrała szóste pod rząd wybory, przez dwa tygodnie w II turze nie potrafiła skonsolidować opozycji, nie przedstawiła Rafałowi Trzaskowskiemu żadnego spójnego programu – stwierdził polityk. Czarzasty poinformował także, że pierwszego dnia po wyborach Robert Biedroń próbował się skontaktować z Rafałem Trzaskowskim. – Do tej pory nie ma odpowiedzi. To totalna arogancja i nieumiejętność PO do konsolidowania opozycji – ocenił na antenie Radia Zet.

Kongres zjednoczeniowy

Włodzimierz Czarzasty zapowiedział także kongres zjednoczeniowy SLD i Wiosny. – W listopadzie odbędzie się duży kongres programowy ze środowiskami akademickimi, ludźmi kultury, przedstawicielami organizacji pozarządowych, ekologicznych, etc. – stwierdził. – W grudniu odbędzie się kongres zjednoczeniowy SLD i Wiosny – dodał polityk.

