Protest wyborczy Platformy Obywatelskiej. Powstał też portal zbierający informacje o nieprawidłowościach

– Za nami wybory, w których różnica głosów była bardzo niewielka, a wątpliwości co do ich uczciwości bardzo wiele – poinformowała Barbara Nowacka, otwierając konferencję. – Otrzymujemy wiele sygnałów o liczeniu głosach w podgrupach, nieprawidłowościach w protokołach czy nadmiarowej liczbie kart. Dlatego stworzyliśmy specjalną stronę internetową protestwyborczy2020.pl – oświadczyła.

Wtórował jej Cezary Tomczyk. – Słyszymy, że w wielu miejscach ludzie nie mogli zagłosować poza granicami swojej miejscowości. W różnych kurortach ludzie zostali odesłani z kwitkiem. Najwięcej sygnałów o nieprawidłowościach dotyczy głosowania za granicą. Każda z tych nieprawidłowości musi zostać rozpatrzona indywidualnie, stąd nasze narzędzie – mówił poseł KO.

Tomczyk: Wiemy z jakim wrogiem się mierzymy

– Zbudowano system, przez który prowadzenie kampanii wyborczej było bardzo trudne. Rafał Trzaskowski dysponował jedynie 1/3 środków Andrzeja Dudy. Nie dlatego, że nie miał poparcia, ale tak stworzono system. To nie zderzenie kandydatów, ale kandydata KO z systemem PiS – mówił Cezary Tomczyk. – Wiemy z jakim wrogiem się mierzymy. Wiemy, że PiS zrobi wszystko, by demokracja przegrała. My zrobimy wszystko, aby wygrała – zapewniał.

– Zwracam się do wszystkich polskich obywateli. Jeżeli widzieliście jakiekolwiek nieprawidłowości, to jest dobry moment, żeby zgłosić protest wyborczy do Sądu Najwyższego. Macie czas do czwartku, także wszystkie protesty powinny być złożone jeszcze dzisiaj. Jako komitet wyborczy złożymy też protest, by pokazać skalę nieprawidłowości i propagandy – oświadczył.

II tura wyborów prezydenckich

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzyli się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. W poniedziałek 13 lipca Państwowa Komisja wyborcza ogłosiła oficjalny rezultat głosowania. Z danych przekazanych przez PKW wynika, że Andrzej Duda uzyskał 10 440 648 głosów, a więc 51,03 proc. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 10 018 263 wyborców – 48,97 proc. Tym samym zwycięzcą II tury głosowania został Andrzej Duda i to właśnie on będzie sprawował funkcję prezydenta Polski przez najbliższe pięć lat.

Różnica między urzędującym prezydentem a kandydatem Koalicji Obywatelskiej wyniosła 422 385 głosów. Łącznie oddano 20 mln 636 tys. 635 głosów, co oznacza, że frekwencja wyniosła 68,18 proc.

Wybory prezydenckie – frekwencja

To najwyższa frekwencja w XXI w. w wyborach prezydenckich, większa była tylko w trakcie wyborów prezydenckich w 1995 roku. W wyborach w 2020 roku oddano ponad 177 tys. głosów nieważnych, w tym 102 tys. z powodu postawienia „krzyżyka” przy nazwiskach obu kandydatów oraz 75 tys. w związku z niepostawieniem „krzyżyka” przy żadnym z polityków startujących w II turze wyborów prezydenckich.

