Donald Tusk: Nie ma złych wyborców. Jest zła, skorumpowana i agresywna władza

„Nie ma złych wyborców. Nie ma też złych regionów. Jest zła, skorumpowana i agresywna władza. To ona dzieli, by rządzić. Walczmy z nią, nie między sobą” – napisał na Twitterze Donald Tusk. Tym pojednawczym tweetem były premier nawiązywał do licznych komentarzy zawiedzionych wyborców Rafała Trzaskowskiego, którzy po ogłoszeniu wyników krytykowali zwolenników PiS. Nie odpuścił jednocześnie przeciwnikom politycznym.

W poniedziałek 13 lipca w godzinach wieczornych Państwowa Komisja Wyborcza przekazała informację o oficjalnych wynikach wyborów prezydenckich. Z danych przekazanych przez PKW wynika, że Andrzej Duda uzyskał 10 440 648 głosów, a więc 51,03 proc. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 10 018 263 wyborców – 48,97 proc. Tym samym zwycięzcą II tury głosowania został Andrzej Duda i to właśnie on będzie sprawował funkcję prezydenta Polski przez najbliższe pięć lat.

Różnica między urzędującym prezydentem a kandydatem Koalicji Obywatelskiej wyniosła 422 385 głosów. Łącznie oddano 20 mln 636 tys. 635 głosów, co oznacza, że frekwencja wyniosła 68,18 proc. To najwyższa frekwencja w XXI w. w wyborach prezydenckich, większa była tylko w trakcie wyborów prezydenckich w 1995 roku. W wyborach w 2020 roku oddano ponad 177 tys. głosów nieważnych, w tym 102 tys. z powodu postawienia „krzyżyka” przy nazwiskach obu kandydatów oraz 75 tys. w związku z niepostawieniem „krzyżyka” przy żadnym z polityków startujących w II turze wyborów prezydenckich.

