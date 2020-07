Kinga Duda wraca do Polski. Dziadek zdradził jej plany

Kinga Duda urodziła się w 1995 roku. Studiowała prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W listopadzie minionego roku media informowały – powołując się na dane zamieszczone przez córkę prezydenta w serwisie Linkedin, że Kinga Duda otrzymała pracę w prestiżowej kancelarii prawnej Maruta Wachta i została zatrudniona na stanowisku junior associate, czyli młodszy prawnik.

Jeszcze w styczniu 2020 roku córka Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy zakończyła współpracę z kancelarią. Powód? Kinga Duda wyjechała za granicę na staż w jednej z kancelarii prawnych w Londynie. Początkowo planowano, że zakończy się on w maju, jednak współpraca z brytyjską kancelarią została przedłużona.

Jak donosi „Super Express”, wkrótce córka pary prezydenckiej wróci do kraju. O jej planach rozmawiał z dziennikarzami dziadek. – Jestem niesamowicie dumny z mojej wnuczki. Kinga zaczyna aplikację w Polsce. Zakończyła już prawie staż zagraniczny i już nie jedzie za granicę. Coś tam ma jeszcze do zrobienia, ale to już końcówka i wykona ją zdalnie. Cieszę się, że Kinga będzie na miejscu. Bardzo jej kibicuję i trzymam za nią kciuki – powiedział Jan Duda.